Luka Romero n’aime pas être comparé à Messi

AB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Eh oui Lionel, n’est pas Romero qui veut.Il en faut peu et beaucoup à la fois, pour qu’un espoir soit comparé à la. Luka Romero, milieu offensif de Majorque, est récemment devenu le plus jeune joueur à fouler une pelouse de Liga (15 ans). Lui aussi est comparé à Lionel Messi, en raison d’abord de son âge, mais aussi de par une boutade de Dani Alves lorsqu’ils échangèrent des jongles sur la plage. Son père, Diego, n’aime pas cette assimilation et trouve que c’est de la pression inutile. Interrogé aux micros de Fox Sports, Luka Romero semblait d’accord avec son paternel.» Une réaction pleine de maturité, et aussi pour lâcher un peu de lest niveau pression. Sa progression fulgurante depuis son arrivée en Espagne explique les attentes placées en lui. «Petit gaucher qui joue avec les U15 de l'Argentine et porte une coupe quasi-mulet, non ça ne nous rappelle personne à ses débuts.