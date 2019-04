Gustavo, un revenant à point nommé

Pour sa première titularisation depuis le 2 février, Luiz Gustavo a signé un retour gagnant face à Nîmes, samedi au Vélodrome. Le milieu de terrain brésilien a livré une prestation convaincante, inscrivant même le second but marseillais. De quoi se poser des questions sur sa faible utilisation depuis plusieurs semaines.

Par Clément Gavard

Comment avait-il pu être vulgairement relégué sur le banc de touche ? Comment avait-il pu perdre si facilement ce statut de taulier indiscutable sur le terrain ? Il fallait remonter au 2 février et à une défaite à Reims pour retrouver le dernier match disputé par Luiz Gustavo dans la peau d’un titulaire avec l’OM. Plus de deux mois sans démarrer une rencontre, avant de soudainement sortir du chapeau de Rudi Garcia pour la réception de Nîmes , samedi, à la surprise générale vu les propos tenus par le technicien marseillais deux jours plus tôt en conférence de presse : «» Et comme par magie, c’était suffisamment le cas quarante-huit heures plus tard pour le faire démarrer dans l’entrejeu, où il a signé un retour gagnant sur la pelouse du Vélodrome.Les supporters marseillais ont pu retrouver le joueur intelligent et rassurant qu’ils avaient adoré la saison passée. Pas toujours à l’aise dans les vingt premières minutes - il faut dire qu’il avait cumulé 94 minutes de jeu depuis sa dernière titularisation -, il n’a pas tardé à retrouver des sensations et à se mettre dans le bon rythme. À son poste de prédilection, Gustavo a souvent joué juste (94% de passes réussies), n’hésitant pas à aller vers l’avant et même à tenter sa chance de loin, comme lorsqu’il a touché le poteau, avant de marquer son premier pion de la saison plus tard dans la rencontre, d’un lob enroulé magnifique. «, s’est réjoui Garcia après le match.L’international brésilien a répondu aux doutes de son entraîneur sur le terrain, sans trop vouloir s’étendre sur sa mise au placard - il faut l’appeler ainsi - au micro de Canal + quelques secondes après le coup de sifflet final : «» Pas besoin de se lancer dans une polémique, il y a une saison à boucler et un podium à aller chercher s’il n’est pas déjà trop tard. Une fois de plus, sur le terrain comme dans ses paroles, Gustavo a prouvé qu’il avait l’âme d’un leader. Et si Garcia s’était trompé en le poussant sur le banc si longtemps ? N’aurait-il pu pas rendre quelques services à cet OM bancal ? Une chose est sûre, le milieu de 31 ans a forcément manqué à la formation marseillaise. Surtout qu’il n’a jamais bronché, même quand il a fallu dépanner en défense pour compenser les absences de Rami, l’intégration difficile de Caleta-Car ou l’éclosion retardée de Kamara. «, confiait-il dans les colonnes defin octobre.» Tout était dit.L’association Lopez-Sanson, souvent utilisée par Garcia dernièrement, manquait certainement d’impact et d’expérience pour vraiment s’imposer comme une paire indéboulonnable. Le constat est là, le retour de Gustavo est une bonne nouvelle à tous les niveaux pour l’OM. En première partie de saison, malgré des prestations parfois décevantes, le Brésilien était aussi le premier à venir s’exprimer devant la presse, souvent pour insister sur la cohésion d’équipe et encourager ses potes de vestiaires, comme après l’ultime défaite de Marseille en Ligue Europa : «Et l' Olympique de Marseille a besoin de Luiz Gustavo . Le club phocéen a besoin d'un joueur de cette envergure, avec une telle expérience, pour pouvoir s'appuyer sur des bases solides afin de relancer un projet déjà à bout de souffle. À deux ans de la fin de son contrat, l'ancien joueur du Bayern semble encore vouloir aider l'OM, malgré les rumeurs l'envoyant aux quatre coins du monde. «, a prévenu son agent Roger Wittmann aucette semaine.» Ça devrait donc être un jeu d'enfant pour Marseille de conserver le seul champion d'Europe de son effectif cet été. Quelle aubaine.