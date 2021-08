Luiz Araújo file à Atlanta

1

It's official ‼️#ATLUTD signs Brazilian forward Luiz Araújo. — Atlanta United FC (@ATLUTD) August 6, 2021

Après les départs de Boubakary Soumaré à Leicester et Mike Maignan à l'AC Milan, c'est le feu follet gaucher Luiz Araújo qui s'apprête à quitter les Hauts de France. Et il ne fait pas semblant, puisque le Brésilien file aux États-Unis rejoindre l'Atlanta United, pensionnaire de Major League Soccer. Le transfert a été officialisé ce vendredi ;annonce un montant approchant les 10 millions d'euros.Dix-huit buts et huit passes décisives en 136 matchs ; malgré quatre années passées au LOSC, le Brésilien n'y laissera pas une trace indélébile. Pourtant, il a été précieux la saison dernière, et même s'il n'est pas l'un des artisans majeurs du titre lillois , ses quatre réalisations et ses deux ont pesé lourd dans la balance - il a été plusieurs fois décisif lors de matchs nuls arrachés face à Marseille, Nice et Montpellier. Sa titularisation par Jocelyn Gourvennec lors du Trophée des Champions pouvait même laisser penser que le Brésilien s'installait enfin sur son aile droite.