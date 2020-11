Luis Suárez prend un jaune pour avoir regardé la VAR

Luis Suarez was booked after sneaking a look at the VAR monitor pic.twitter.com/uFy1Sfqx7B — ESPN FC (@ESPNFC) November 3, 2020

JB

Petit filou.Luis Suárez a plus d'un tour dans son sac. 22minute de la partie entre le Lokomotiv Moscou et l'Atlético de Madrid : Hector Herrera est soupçonné d'avoir touché le ballon de la main dans la surface, ce qui pousse Benoît Bastien, l'arbitre de la rencontre, d'aller vérifier l'action avec la VAR. Un peu trop curieux, l’attaquant uruguayen a voulu faire la même chose et contrôler les images en se postant derrière l'homme en jaune, ce qui lui a valu une biscotte. Et ce qui n'a pas empêché l'arbitre de désigner le point de penalty pour permettre au Lokomotiv d'égaliser quelques minutes après l'ouverture du score de José María Giménez.Voilà une piste de reconversion, pour Suárez.