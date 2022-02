Luis Díaz, total régal

Inter Liverpool Ligue des champions Diffusion sur

« Le gouvernement file des sacs avec l’équivalent de vingt jours de repas aux familles les plus touchées. Sauf que ce n’est destiné qu’aux enfants. Et souvent, les parents piochent dans les sacs pour se nourrir. Finalement, il n'y a plus rien dans le sac après huit jours. »

La faim justifie les moyens

Happy nouille year

« Dès qu’on l’a vu jouer, la magie est apparue. Mais il y avait un problème : c’était une nouille. »

« Quand il a eu la possibilité de monter dans un avion aussi grand, d’avoir des menus de footballeur professionnel et de pouvoir se resservir, d’être dans un hôtel cinq étoiles, de partager toutes ses journées avec ses coéquipiers en rassemblement... Il est devenu complètement fou. »

Un sacré coup de pâtes

Además de confirmar su continuidad, Luis Díaz renovó su contrato con el club de Barranquilla y utilizará el dorsal número 10. pic.twitter.com/3pvc7Lkz65 — SportsCenter (@SC_ESPN) January 14, 2019

Par Matthieu Darbas, avec Anna Carreau

Tous propos recueillis par AC.









Voici comment le chef étoilé Gusteau a persuadé Rémy de quitter les égouts de la capitale pour s’épanouir dans le restaurant de son idole. Bien loin des caves à vin et des réserves de nourriture de, l’histoire de Luis Díaz pourrait sans nul doute rejoindre à son tour le gratin du box-office si un réalisateur se décidait à la mettre en images. Le parallèle avec un film Disney n'a rien d'aberrant tant la trajectoire du nouveau joueur de Liverpool est surréaliste. Frappé de plein fouet par la malnutrition à sa naissance, le natif de Barrancas a su trouver le moyen de grimper les échelons du football colombien dans l'une des régions du monde les plus touchées par la crise humanitaire : La Guajira. Et une preuve supplémentaire qu'un ballon rond peut définitivement sauver des vies., témoigne John « Pocillo » Diaz, l’un des tout premiers formateurs de l'ailier des. La Guajira est située au nord de la Colombie, à la frontière avec le Venezuela, et est un territoire de la communauté Wayuu, mais aussi l'une des zones les plus négligées par le gouvernement colombien. Preuve en est : entre 2008 et 2016, 4770 enfants y ont perdu la vie. De nombreuses organisations non gouvernementales se battent depuis plus de dix ans sur place et tentent de trouver des solutions pour combattre ces carences mortelles. Parmi elles, la FUNCAI, Fundación Caminos de Identidad , est au plus près des populations vulnérables., décrypte César Arismendi, membre de l'ONG.Sans eau, sans pluie et sans nourriture, les Wayuu cherchent coûte que coûte à survivre au désert aride et à l'extrême pauvreté. C'est à Barrancas, septième ville la plus peuplée de La Guajira, que Luis Díaz est venu au monde. Né d'une père et d'une mère wayuu, l'international colombien (33 sélections) a rapidement été rattrapé par la réalité., ajoute César. Malgré quelques kilos en moins, Luis Díaz fait partie des chanceux qui ont grandi dans une maison, non loin des déserts,, affirme le membre de la FUNCAI, avant d’assurer que les aides de l’État pour les habitants des villes sont loin d’être suffisantes :C'est dans ce contexte chaotique que Luis Díaz finit par croiser le chemin du foot juste en face de chez lui. César Arismendi explique :, enchaîne John « Pocillo » Diaz.Son objectif intime ? Faire de son fils le meilleur joueur de l'école et le présenter aux recruteurs de l'un des plus gros clubs de la région : le Barranquilla FC, situé à 330 kilomètres du domicile familial.Ce jour arrive en janvier 2015. La suite est racontée par Fernel Díaz, le coordinateur et directeur adjoint du centre de formation de l’équipe de deuxième division colombienne :Heureux de voir son fils se rapprocher du monde pro, le père de Luis Díaz tire toutefois la tronche lorsqu'il apprend que son bijou va manquer de temps de jeu à Barranquilla., éclaire Fernel Díaz.Une autre solution est trouvée : avec l'accord de son club, le jeune Wayuu, alors âgé de 18 ans, décide de partir à l'aventure avec la sélection indigène de Colombie.Oui, cette sélection existe, regroupe toutes les communautés indigènes du pays et est dirigée par l’illustre Carlos Valderrama. Pour remplir ses rangs, les quatre meilleures équipes de chaque région sont toutes amenées à se présenter à Bogota pour une large détection et une série de tests. Petit prince de La Guajira, Luis Díaz se prépare alors à faire les quinze heures de bus qui pourraient lui permettre d'ajouter son nom à la liste de 24 joueurs retenus pour partir au Chili à l'été 2015., rejoue John « Pocillo » Díaz. Sur place, près de 400 candidats se massent avec l'ambition d'arracher un ticket d'or. Pour les départager, des exercices, basiques et complexes, sont mis en place sur l'un des terrains de la capitale colombienne. John « Pocillo » Díaz, adjoint de Valderrama pour l'occasion, complète :Évidemment, un mois plus tard, Luis Díaz fait partie des 24 élus avec cinq autres de ses coéquipiers. L'ethnie wayuu est alors la plus représentée de la sélection, mais c'est une autre image qui reste dans toutes les têtes : l'arrivée au stage, organisé à Bogota, du jeune Luis,, sourit encore John « Pocillo » Díaz. L'aventure peut commencer.Très attendu à cette Copa América des peuples indigènes, le cas Luis Díaz travaille ses formateurs : à cause de sa malnutrition, le jeune prodige, pourtant pétri de talent, manque de force pour lever le ballon et frapper. Il s'agit également du premier grand tournoi de la pépite, ce qui amène plusieurs problématiques sur la table., se marre John « Pocillo » Díaz. Le gosse n'a pas le choix : il faut atteindre un poids de forme raisonnable. L'équipe médicale de la sélection lui prévoit donc un régime spécial. Pendant vingt jours, le joueur va s'envoyer cinq repas quotidiens, dont une grosse quantité de pâtes, mais également énormément de protéines. En un mois, Luis Díaz va alors prendre quatre kilos qui vont avoir des conséquences directes : désormais, l'attaquant peut tirer plus fort et davantage résister aux chocs. Ainsi, Carlos Valderrama va titulariser le joueur sur l'aile gauche de son attaque, où le petit format, deuxième meilleur buteur du tournoi, va donner le tournis aux défenseurs adverses et porter sa sélection jusqu'à une finale perdue face au Paraguay. Plus rien ne sera comme avant : le jeune Luis revient chez lui épanoui, heureux, nourri. John « Pocillo » Díaz conclut :De retour à Barranquilla, Luis Díaz intègre enfin les U20 de son club et va même goûter à quelques apparitions avec l'équipe première. Toujours suivi par des nutritionnistes, il va surtout s'épaissir et complètement exploser en deuxième division colombienne. Avec l'appui de Valderrama, la promesse va voir l’Atlético Junior, un club de première division affilié à Barranquilla, lui offrir un pont d'or. Bilan : deux saisons, 20 buts, sept passes décisives, et rapidement de nombreux clubs européens (le Zénith, Cardiff et Porto) sur les basques. Présidé par le maire de Barranquilla, Alejandro Char, aujourd'hui candidat aux élections présidentielles, l’Atlético Junior va dans un premier temps retenir le joueur, notamment via Alejandro Char qui aurait offert à Luis Díaz une grosse cylindrée, une nouvelle maison et le numéro 10. Vrai ou faux ? Toujours est-il que le 14 janvier 2019, Luis Díaz prolonge pour trois ans avec... un nouveau numéro dans le dos.À l'évocation de ces cadeaux, Fernel Diaz, qui était l'assistant technique du club de première division à cette époque, raccroche. Si les médias colombiens ont toujours assuré que Luis Díaz n'avait rien refusé, le joueur, lui, n’a jamais confirmé l’information. La suite est plus importante : arrivée au FC Porto lors de l'été 2019 contre un chèque de sept millions d'euros, l'ancienne nouille a confirmé en Europe, gagné ses premiers titres avec les Dragons, gratté ses premières capes internationales, terminé dans l'équipe type de la dernière Copa América et a donc rejoint Liverpool cet hiver pour 45 millions d'euros hors bonus. Hors norme., assène César Arismendi. Luis Díaz a déjà répondu à son appel, puisque le terrain en terre battue de son enfance va prochainement être recouvert d'une belle pelouse verte. Étape par étape, le Colombien n’a pas oublié d’où il vient, même s’il vit désormais dans les beaux quartiers du Merseyside, à 4859 kilomètres de sa ville natale, et avec 67 kilos sur la balance.