Luis Díaz devient l’effigie d’une marque de bière

Le Colombien n’a pas le temps pour ces conneries.Pendant que certains débattent et pointent du doigt le partenariat entre la start-up française Sorare et Kylian Mbappé , qui s'érigeait pourtant en pourfendeur des paris sportifs depuis quelques mois, et plus généralement, pendant que de plus en plus de footballeurs professionnels décident de de ne pas honorer des sponsors dégradants pour leur image, Luis Díaz a lui décidé de devenir l’effigie d’Aguila, une marque de bière bien connue en Colombie.C’est après un petit pas de danse et quelques sourires dragueurs que le pensionnaire de Liverpool, devenu en une poignée de mois le joueur phare de la sélection colombienne, pond une véritable masterclass :. De quoi faire un clin d’œil à la dernière polémique en Colombie autour de l’alcoolémie. Une loi stipule dans le pays que toutes les ventes d’alcool sont interdites 24 heures avant le premier tour des élections présidentielles pour éviter que les Colombiens votent bourrés. Et cette année, le pays a dérogé à la règle. La raison ? La finale de la Ligue des champions se déroulait la veille de ce premier tour et le gouvernement souhaitait que les citoyens profitent tranquillement de cet évènement.Autant le dire, il ne serait pas étonnant qu’Aguila voit ses ventes exploser ces prochains jours.