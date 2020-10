Lucy Parry devient la plus jeune joueuse de l'histoire de Liverpool

16 years, 150 days old Lucy Parry sets a ??? ?????? by becoming our youngest ever player pic.twitter.com/XRfPF73utS — Liverpool FC Women (@LiverpoolFCW) October 4, 2020

Le Barça a Fati, Liverpool a Parry.L'équipe féminine de Liverpool est repartie de Coventry avec les trois points dimanche (1-2), s'installant ainsi aux commandes de la D2 anglaise avec trois victoires et un nul en quatre journées. Lesont vu débuter une petite nouvelle lors de cette rencontre : Lucy Parry, âgé de seulement 16 ans et 150 jours. Entrée en cours de match, la défenseuse en a profité pour battre le record de la plus jeune joueuse à porter le maillot du club. Elle efface ainsi des tablettes Maz Pacheco, qui avait démarré à 16 ans et 212 jours.Comme quoi, tout n'était pas à jeter pour Liverpool ce dimanche.