Lucien Favre : « Nice doit finir régulièrement dans les trois premiers »

Ses souvenirs niçois

Les ambitions à court terme des Aiglons

Amine Gouiri, Khéphren Thuram, et le poste de gardien

L'Allianz Riviera et les supporters niçois

CB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L'OGC Nice n'a pas perdu de temps : officialisé à la tête des Aiglons ce lundi, Lucien Favre a été présenté à la presse dans la foulée. Un beau mélange de souvenirs et d'ambitions , en plusieurs chapitres.« C'est spécial de revenir ici. Ça s'est bien passé entre 2016 et 2018, au niveau sportif et humain. J'ai rencontré beaucoup de personnes avec qui j'ai gardé un contact régulier. Il y a eu un autre club, après il y a eu l'OGC Nice, et je n'ai pas hésité. Ce que fait Ineos est très intéressant, ce qu'ils veulent construire est très important. Au niveau humain, c'est aussi très agréable de venir dans un club comme ça, j'ai gardé des contacts avec beaucoup de monde. J'aime ce côté humain. »« D'ici deux ans, Nice doit faire en sorte de progresser, de faire des belles choses sur la période des transferts et de finir régulièrement dans les trois premiers. »« Amine Gouiri et Khéphren Thuram vont rester, c'est sûr.Todibo aussi. C'est important de maîtriser les périodes de transfert, un ou deux joueurs peuvent faire une différence énorme dans une équipe. [...] Bulka m'a fait une bonne impression, mais il faut qu'on prenne un autre gardien. »« J'aimais bien ce stade, c'était magnifique. J'adorais ça. Il y avait une bonne communion entre nous et les supporters. Je me réjouis de les retrouver. »À noter que le président Jean-Pierre Rivère a eu un mot à l'égard de Julien Fournier, le directeur du football du Gym Autrement dit, ciao l'artiste.