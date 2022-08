Lucien Favre : « Il faudra bientôt se couper les bras »

AL

Carton rouge pour l'arbitrage.L'OGC Nice connaît un début de saison de plus en plus compliqué. Défaits cet après-midi à Clermont (1-0), les Niçois ont en plus perdu Mario Lemina et Jean-Clair Todibo, tous deux exclus coup sur coup. En conférence de presse, Lucien Favre était questionné sur l'arbitrage et le coach helvète a donné son avis sur les mains, trop souvent sifflées à son goût :Le technicien est aussi revenu sur une question qui interroge beaucoup à Nice en ce moment : le mercato., a-t-il lâché.Il en faudra sûrement plus quand même pour convaincre Cavani, Pépé et Marcelo de signer.