Lucas Silva se retrouve sans permis de travail

1

AD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Des nouvelles d'une vieille connaissance de l'Olympique de Marseille.Revenu d'un prêt de deux ans et demi à Cruzeiro, Lucas Silva est aujourd'hui de retour au centre d'entraînement du Real Madrid, à Valdebebas. Débarqué en janvier 2015 au sein de la, le milieu de terrain brésilien s'est engagé pour cinq ans avec le Real et son contrat avec le club madrilène se termine au 30 juin 2020.Problème : Zinédine Zidane ne compte plus du tout sur le joueur pour cette saison, et sa situation personnelle se complique sérieusement en Espagne. En effet, Silva ne possède plus de permis de travail et s'entraîne à l'écart du groupe de 26 joueurs concocté par ZZ. Dès lors, le joueur et le club tentent ensemble de trouver une porte de sortie pour évoluer dans un autre club européen. Aux dernières nouvelles, le Genoa et l'Atalanta se seraient intéressés à son profil sans aboutir à une signature.Lucas sans famille.