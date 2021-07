Paquetá, le cadeau du Brésil

Alors qu’il abordait cette Copa América 2021 avec l’espoir de gratter un peu de temps de jeu au sein d’une équipe brésilienne favorite de la compétition, Lucas Paquetá s’est finalement mué en buteur décisif en quarts de finale contre le Chili (1-0), puis en demi-finales face au Pérou (1-0 également). Entre ses pions importants et son idylle sur la pelouse avec Neymar, le milieu de terrain de l’Olympique lyonnais a pris de l’ampleur dans le groupe de la Seleção qui affrontera l’Argentine pour une finale de rêve, ce dimanche soir au Maracanã.

Paquetá-Neymar, duo de feu made in Ligue 1

L’OL se frotte les mains

Ces louanges, adressées à Lucas Paquetá après le quart de finale remporté contre le Chili (1-0) samedi dernier au stade olympique Nilton-Santos, ne viennent pas d’un consultant lambda d’une chaîne de télévision brésilienne, mais de César Sampaio, finaliste de la Coupe du monde 1998 avec le Brésil et actuel assistant de Tite, le sélectionneur de la. Comme si, avant cette Copa América 2021, les qualités du numéro 17 brésilien n’avaient pas réellement sauté aux yeux des dirigeants des quintuples champions du monde, malgré une saison de haute volée avec le maillot de l’Olympique lyonnais. Et pourtant, depuis le début du tournoi sud-américain, chaque minute de Paquetá passée sur les pelouses ressemble à une Carioca dont il maîtrise les moindres pas pour réciter un football de grande qualité, dans la continuité de sa belle saison avec les Gones.Le scintillement de Paquetá dans cette Copa América ne semblait pourtant pas évident, après une phase de poules où son temps de jeu était limité. La faute à un tâtonnement tactique de Tite, oscillant entre un 4-4-2 à plat et un 4-2-3-1 où l’ancien joueur de l’AC Milan était contraint de jouer sur le côté. Mais depuis son entrée en jeu contre le Chili en quarts, Paquetá a retrouvé un poste de numéro 10 qui lui sied à merveille, où il peut s’éclater librement avec Neymar pour former un duo 100% Ligue 1 qui rayonne sur la pelouse, les deux joueurs se trouvant presque les yeux fermés. Pour preuve, sur les deux buts du joueur lyonnais, contre le Chili puis le Pérou, Neymar est directement impliqué pour servir son coéquipier.Un apport considérable complété par des célébrations de but toujours aussi esthétiques, au point de recevoir le trophée de meilleure célébration du match après son but (l’unique de la rencontre d’ailleurs) contre le Pérou en demi-finales. Un prix décerné par Kwai, le réseau social chinois sponsor de la compétition qui ajoute une touche toujours plus étrange à cette édition 2021 si particulière de la Copa América.Forcément, et malgré le décalage horaire qui ne permet pas de suivre aisément les matchs du Brésil en direct depuis la France, la régalade proposée par Paquetá ne passe pas inaperçu dans l’Hexagone, et plus particulièrement sur les bords du Rhône où l’Olympique lyonnais se réjouit de voir son joyau briller de la sorte. Au point d’imaginer une vente record qui renflouerait considérablement les caisses du club de Jean-Michel Aulas dès cet été ? L'option semble peu probable. En effet, le départ de Memphis Depay, qui a rejoint librement les rangs du FC Barcelone cet été, a permis à l’international brésilien de récupérer le numéro 10 de l’OL, ainsi que les clés du jeu, et nul doute que Peter Bosz souhaitera faire de l'le maillon essentiel de son système de jeu. D’autant que l’intéressé sait qu’il doit son retour en grâce au club lyonnais et son directeur sportif Juninho., détaillait Paquetá dans un entretien àen février dernier.En attendant de revenir en France pour martyriser de nouveau les défenses de Ligue 1, Paquetá a encore un objectif à remplir : remporter à 23 ans la deuxième Copa América de sa jeune carrière après celle de 2019. Et pourquoi pas inscrire un troisième but en trois matchs pour triompher de l’Argentine de Lionel Messi ?