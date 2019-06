Lucas Ocampos vers Séville ?

1

VLA

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Hype Ocampos.Alors que les dirigeants olympiens misaient sur Morgan Sanson pour alléger le déficit de l'OM qui clôt son exercice ce dimanche 30 juin, c'est finalement du côté de Lucas Ocampos que le salut pourrait venir. En effet, le journalrapporte que le FC Séville aurait fait une offre comprise entre onze et treize millions d'euros pour l'attaquant argentin de 24 ans.L'OM espère tirer quinze millions d'euros pour le joueur, auquel il reste un an de contrat, mais qui est emballé par l'idée de rejoindre l'Espagne et de disputer la Ligue Europa l'an prochain. Le directeur sportif sévillan Monchi pourrait rehausser son offre pour étoffer son secteur offensif, alors que Promes et Sarabia ne feront plus partie de l'effectif l'an prochain, mais sait aussi que Marseille est à cours de liquidités.Peut-être qu'un retour de Rami, en plus dans l'échange, pourrait mettre tout le monde d'accord ?