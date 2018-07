Lucas : « J’étais un peu crevé une fois à Moscou... »

Parmi toute la masse de fans de football venus encourager leur équipe nationale en Russie, Lucas Ledezma constitue un cas à part entière. Son fait d’arme ? Avoir avalé 14 200 kilomètres entre la ville argentine de Córdoba et Moscou à vélo. Avec pas moins de 21 pays traversés en six mois, cet aventurier souhaitait promouvoir une action caritative avant d’imaginer Messi soulever le Mondial.

« Sur le continent, j’ai traversé douze pays. »

« La première chose qui t’impressionne, c’est le métro. Il me paraît énorme et son fonctionnement est incroyable. »

« Pour l’instant, nous avons obtenu un terrain constructible ainsi que du matériel de bâtiment. »

« Mes déplacements quotidiens étaient bien plus organisés que les lieux dans lesquels j’allais dormir. »

« J’ai une affection particulière pour Paulo Dybala et Cristián Pavón parce qu’ils viennent de la même ville que moi. »

« Quel que soit le service, les personnes rencontrées étaient toujours là pour me donner un coup de main. »

Propos recueillis par Antoine Donnarieix

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ouais, je l’ai mis dans un coin de l’auberge de jeunesse dans laquelle je séjourne. À Moscou, j'utilise les transports en commun comme le métro, le bus... Comme les temps de trajet sont relativement courts, je préfère ce type de déplacement.C’était le mercredi 13 juin, je crois. Attends... Non.Je suis arrivé une semaine avant le Mondial, le mercredi d’avant. Après avoir pédalé pendant cinq mois tous les jours et claqué mes cent ou 150 kilomètres, j’étais un peu crevé une fois à Moscou...J’ai démarré mon périple à Córdoba, puis je suis remonté jusque Cancún, au Mexique . En vélo, cela fait approximativement 10 000 kilomètres que je suis parvenu à boucler en 110 jours. De Cancún, j’ai pris un vol pour Barcelone. Et là, tu te retrouves avec cette distance de 14 200 kilomètres !Bien sûr, cela aurait été plus facile... Mais le but, ce n’était pas d’arriver le plus vite possible. Découvrir l’Amérique latine en vélo, c’était un réel désir que je souhaitais accomplir un jour. Sur le continent, j’ai traversé douze pays et sans mentir, je crois que c’étaient les paysages les plus magiques de tout mon voyage. C’était une découverte, une traversée spirituelle. Car tu es peut-être sur ton vélo, mais tu restes seul face à la nature.Leétait sans doute l'épreuve la plus difficile.C’était pendant le quinzième jour de course, autant dire le début de mon aventure. Là, j’ai vraiment souffert. Mais en réalité, cette difficulté est devenue une force pour la suite : après avoir passé cela, je savais que je ne ressentirais plus jamais de douleur aussi forte pendant mon voyage. Quand le moral n’était pas hyper bon, je me rappelais de Jama et cela m’aidait à relativiser.Oui, je suis en couple ! Bien entendu, c’était compliqué à ce niveau-là.Mais bon, je vais rentrer d’ici quelques jours, on verra bien comment vont se passer les retrouvailles...J’avais mis des sous de côté, et un sponsor m’est venu en aide pour les premiers besoins. Mais je t’assure que ma première aide dans ce voyage, c’était celle des gens. Ils m’accueillaient à bras ouverts. C’était fondamental durant ce voyage.Déjà, la ville est beaucoup plus grande. La première chose qui t’impressionne, c’est le métro. Il me paraît énorme et son fonctionnement est incroyable. Les gens sont très organisés et disciplinés, je trouve cela très agréable au quotidien. Tu peux carrément voir les matchs de football dans le métro . Tous les points principaux du centre-ville sont couverts par le trafic souterrain. Voir une ville si grande aussi unie, c’est fabuleux.À Córdoba, nous sommes des personnes joyeuses et nous aimons apprendre beaucoup des autres cultures, tout en donnant du mieux possible une bonne image de l’ Argentine . L’idée m’est venue à l’esprit grâce à l’ancienne édition du Mondial en 2014. J’ai effectué un périple en vélo de Córdoba à Rio de Janeiro cette année-là, un autre jusque Viña del Mar au Chili pour la Copa América en 2015, puis un dernier il y a deux ans pour les Jeux olympiques de Rio.Avec ces antécédents, je me suis mis dans la tête qu’aller en Russie était possible. Mais c’était une idée, rien de plus. Et puis, après que l’ Argentine s'est qualifiée pour le Mondial grâce au triplé de Messi , j’ai pris ma calculette et j’ai commencé à planifier le projet : le nombre de kilomètres à effectuer, le budget, les affaires essentielles à prendre avec moi... Dans mon élan de motivation, je me suis dit que je devais soutenir un projet d’école pour des enfants handicapés au sein de mon village.Pour l’instant, nous avons obtenu un terrain constructible ainsi que du matériel de bâtiment : des briques, du ciment, du fer... Nous possédons aussi un compte bancaire où il est possible de faire un don pour cette action, mais je n’y aurai accès qu’à mon retour.En cela, je vais aussi être très heureux de rentrer à mon village de Toledo quand la Coupe du monde sera terminée, car j’aurai de nouveaux objectifs humanitaires.En tant que professeur d’éducation physique dans ma vie quotidienne, je travaille avec ces enfants durant toute l’année. Au total, le groupe se compose de trente personnes handicapées, comme une classe. Je souhaitais leur accorder du temps afin de leur construire leur propre salle de cours, car ces enfants le méritent. Pour bien les éduquer et améliorer leurs conditions de vie, il faut profiter de chaque opportunité.Mes déplacements quotidiens étaient bien plus organisés que les lieux dans lesquels j’allais dormir. Le but, c’était surtout d’avaler le plus de kilomètres possibles en une journée, sans penser à m'arrêter. Parfois, si je sentais que j’avais encore vingt kilomètres dans les pattes après les 120 habituels et que le soleil me le permettait, je les faisais.Pour le temps de repos, cela dépendait : des gens pouvaient m’inviter à dormir chez eux, ou je me décidais à planter ma tente au bord de la route. Enfin, j’utilisais un réchaud de temps en temps, quand il fallait cuisiner !La municipalité m’a laissé partir pour six mois avec une licence sportive pour justifier mon voyage lors des passages frontaliers. Elle a aussi pu me trouver un remplaçant pendant ce temps-là, donc c’était top. En ce qui concerne mes efforts physiques, je me suis très peu entraîné. J’ai fait deux ou trois sorties à vélo, histoire de me mettre en jambes. Mais je joue aussi au football trois fois par semaine, donc je possède déjà une certaine endurance. Je suis descendu jusqu’à 72 kilos pendant le voyage, mais maintenant j’ai bien repris ! Lionel Messi , le meilleur joueur du monde !Mais j’ai aussi une affection particulière pour Paulo Dybala et Cristián Pavón parce qu’ils viennent de la même ville que moi. Ce sont deux jeunes joueurs à fort potentiel, ils vont bientôt obtenir un statut important dans cette équipe nationale.Oui, j’ai assisté à la rencontre contre l’ Islande à Moscou ! Dans le stade, tu entends leurrésonner de manière impressionnante. Tu les sentais complètement dévoués envers leur équipe nationale, c’est beau.En Amérique du Sud, je dirais la Colombie . Là-bas, les gens m’ont aidé par leur solidarité et leur bienveillance, c’était très chaleureux. Je me sentais comme une personne de leur famille. En Europe, j’avais reçu de très mauvais échos de la Pologne , mais une fois arrivé sur place, c’était tout autre chose. Là aussi, la solidarité était exceptionnelle. Quel que soit le service, les personnes rencontrées étaient toujours là pour me donner un coup de main. Ils m’invitaient dans leurs maisons pour manger, pour dormir. La Pologne est un pays que je conseille !