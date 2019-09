Lucas Hernandez, le retour en grand

Il n’a jamais été en pleine lumière chez les Bleus, sauf peut-être les lendemains de victoire, mais c’était l’un des revenants à scruter à l’occasion de la rentrée des Bleus face à l'Albanie, samedi soir. Redevenu défenseur central en club depuis son arrivée au Bayern Munich, Lucas Hernandez a retrouvé, en sélection, son poste de latéral gauche... et il n’a pas déçu.

Principal porteur de menaces avec Coman

Par Florent Toniutti

Depuis ses premières capes en mars 2018, Lucas Hernandez s’est posé comme une valeur sûre sur le plan défensif. Au moment de débuter, sa rigueur et sa combativité ont vite tranché avec ses prédécesseurs au poste, qui souffraient tous de lacunes plus ou moins sérieuses dans ce domaine. Rapidement, l'ancien joueur de l'Atlético est devenu un latéral «» de la défense, statut renforcé par ses performances en club sous la direction de Diego Simeone. Pourtant, son apport offensif est aussi bien supérieur à celui de ses concurrents en équipe de France. Souvenons-nous du huitième de finale de Coupe du monde face à l’Argentine. Alors que les Bleus étaient menés, ses montées en deuxième mi-temps avaient contribué à renverser la rencontre. Sans lui, il n’y aurait peut-être pas eu de «» ! Il s’est aussi retrouvé sur le troisième but des Bleus, signé Mbappé, avant de parachever son Mondial en délivrant la dernière passe décisive de la finale. Samedi, pour son grand retour, il a servi un caviar à Giroud (24) avant d’aller chercher un penalty finalement manqué par Griezmann (32). S’il n’a pas encore marqué, il pointe déjà à quatre passes décisives en 16 sélections. Aucun de ses prédécesseurs n’a fait mieux depuis... Bixente Lizarazu. Et encore, celui qui est présenté comme le latéral le plus offensif de l’histoire de l’équipe de France avait terminé sa carrière internationale en ayant délivré sept passes décisives en 97 sélections (pour deux buts marqués). Dans l’autre couloir, seul Sagnol fait mieux depuis le début du siècle avec 10 passes décisives en 58 sélections.Mais comment expliquer une telle efficacité en sélection alors que le joueur n’a jamais vraiment pesé dans les 30 derniers mètres avec son club ? En 16 sélections avec la France, il a déjà donné plus de passes décisives qu’en plus de 120 matchs avec le club madrilène (trois, pour un but en 124 rencontres). Et ce n’est pas une question de qualité des finisseurs, puisque ses chiffres de passes-clés (dernière passe avant un tir) sont aussi supérieurs avec les Bleus. La réponse est avant tout tactique. Le jeu de l’Atlético de Madrid ne lui offrait pas autant d’espaces à exploiter dans son couloir. Sur les attaques rapides, sa position dans la défense ne lui offrait pas d’opportunités pour sortir en contre-attaque. Et, sur attaque placée, les latéraux avaient surtout pour mission de trouver des solutions dans des espaces réduits en combinant avec leurs partenaires. À l’inverse, l’équipe de France lui offre de plus en plus d’espaces à exploiter du fait de sa progression visible dans le jeu intérieur. Face à l’Albanie, l’équipe s’est montrée très performante pour progresser par l’axe : avec Tolisso ou Matuidi en rampes de lancement et les solutions offertes par Griezmann ou Lemar entre les lignes, les menaces ne manquaient pas et forçaient le bloc adverse à se resserrer sur la largeur. D’où des espaces plus importants à exploiter pour les joueurs de couloir, qui se retrouvent au bout des circuits de passe. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si les deux à avoir le plus brillé dans la surface adverse sont Lucas Hernandez et Kingsley Coman... Sorti «» à dix minutes de la fin, le néo-Bavarois aura peut-être de nouvelles occasions de briller ce mardi face à Andorre... La route est encore longue, mais ses 18 premiers mois chez les Bleus sont ceux de quelqu’un qui pourrait laisser une grande trace dans l’histoire de la sélection.