Lucas Hernández, l'heureux gagnant

Cinq défenseurs de l’Atlético disputeront un quart de finale. Et en attendant le Brésilien Filipe Luís et le Croate Vrsaljko, c’est à la doublette uruguayenne Godín-Gímenez que Lucas Hernández sera confronté. Un match taillé pour lui puisque, côté bleu, le latéral est certainement celui ressemble le plus à un Sud-Américain, tant dans le jeu que dans le caractère. N’en déplaise à un autre buveur de maté.

Uruguay France Coupe du monde Diffusion sur

Ne pas mettre le charrúa avant les bœufs

Par Mathieu Rollinger

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La super production française est confrontée à un problème de riche au moment de faire son casting. Et pour donner la réplique à l’ Uruguay et sa gueule de grand méchant, baraquée et roublarde à souhait, l’heure est de savoir à qui attribuer le rôle dude service qui saura contrer le plan. Si on suit l’histoire dressée par les médias, ce costume devrait être enfilé par Antoine Griezmann . Parce qu’il en joue, parce qu’il a adopté un style de vie à base de siestes, d’asado et de «» , parce qu’il a été lancé par l’Uruguayen Martín Lasarte à la Real Sociedad avant d’être modelé ensuite par l’Argentin Diego Simeone à l’ Atlético de Madrid et aussi parce que Diego Godín est le parrain de sa fille. Un personnage dans lequel il est entré par affinité, goût, influence et un peu d’opportunisme – l’appropriation culturelle n’est-elle pas un bon moyen d’intégration ?Sauf que les Uruguayens authentiques viennent de briser la réputation du Mâconnais. «, a dégommé Luís Suárez.» Un désaveu qui découle peut-être du manque de combativité et d’énergie dégagé par Griezmann lors de ces dernières sorties, allant à l’encontre de la philosophie uruguayenne. De quoi relancer les candidatures et voir celle de Lucas Hernández comme une alternative plus que crédible. Son avantage : avoir adopté plus naturellement un jeu «» , qui aime se définir par la combativité, la hargne, le sacrifice pour le collectif et la confiance en soi. Et quand Grizou ressemble à un fan de cette culture, Lucas Hernández semble avoir ça en lui.Titulaire surprise en Russie , profitant des difficultés physiques de Benjamin Mendy et d’une saison solide à Madrid, len’aura pas de mal à déloger son coéquipier de son strapontin, puisque c’est ainsi qu’il procède : bouger les meubles pour se faire une place. «, soufflait Diego Simeone » Exactement ce qu’a vécu Didier Deschamps , pour qui l’option Hernández s’est imposé comme une évidence après quelques matchs amicaux.Et en trois matchs et demi au Mondial, le défenseur a confirmé et impressionne par sa capacité à enchaîner les allers-retours dans son couloir gauche, par son aplomb dans les duels, mais aussi son cran lorsqu'il faut aller chatouiller l’adversaire. «» , avait-il alors averti après le match face à l’ Australie . Rencontre au cours de laquelle les supporters océaniens l’ont conspué pour sa faculté à provoquer leset où les Français ont découvert dans leur rangs un joueur plus resquilleur, agressif et pugnace que les autres. Du caractère et une touche de vice dans une équipe globalement lisse. D’autant plus que le minot ne s’en cache pas : «, admettait-il à propos de ses plongeons.Avant de revêtir le maillot bleu, qu’il a juré «» , le natif de Marseille était pour le grand public ce garçon de 22 piges qui a longtemps hésité entre l'équipe de France , qu'il représentait depuis les U16, et la, sélection du pays où il a débarqué à l’âge de quatre ans. Biberonné au foot de l’ Atlético , où jouait son père Jean-François, avant d’intégrer son académie à 11 ans, son parcours tortueux a aussi forgé son caractère. «, confiait-il sur SFR Sports.Ses repères, c’est Diego Simeone qui les lui a donnés. «(en 2014, N.D.L.R.), affirmait le défenseur.» Et c’est à travers cette relation que lelui a également transmis les fibres du foot sud-américain. Des valeurs qui lui offrent aujourd’hui le droit de faire l’unanimité chez les Bleus. «» , jurait Griezmann dans, quand Blaise Matuidi parle lui de «» , avant d’ajouter qu’il «» Le problème, c’est que des comme lui, il y en a plein du côté de la