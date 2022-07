Lucas Gourna-Douath quitte Sainté et rejoint Salzbourg

L’#ASSE et le @RedBullSalzburg ont conclu un accord pour le transfert de @LGourna_off. Le club souhaite le meilleur au milieu de terrain formé au Centre sportif Robert-Herbin — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) July 13, 2022

ALB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Petit ange vert parti trop tôt.C’est encore un départ qui va attrister les fans de Sainté . Lucas Gourna-Douath (18 ans), formé au club, a marché dans les pas de ses prédécesseurs Saliba et Fofana partis précocement de l'Étrat. Ses grands frères ont rejoint l’Angleterre, mais le milieu de terrain s’est lui dirigé vers l’Autriche et le RB Salzbourg.Avec un transfert évalué entre 13 et 15 millions d’euros, l’international français U19 devient le joueur le plus cher recruté en Autriche et devance Aaronson et Okafor. Peut-être une petite pression supplémentaire pour le joueur qui aura disputé 65 rencontres avec son club formateur , après y avoir gravi tous les échelons, de son arrivée en U18 jusqu’au monde pro.Et maintenant, joue-la comme Naby Keita.