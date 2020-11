Lucas Digne, le Bleu lui va si bien

Toffees tout flamme

Didier Deschamps a été clair jeudi dernier au moment d'annoncer sa liste des 23 pour cette trêve internationale de novembre et de justifier ses choix. Au poste de latéral gauche, place au champion du monde et au joueur formé à Lille, de retour à son meilleur niveau depuis qu'il a rejoint Everton voilà deux ans. Après des expériences parfois compliquées, notamment à Paris puis au Barça, celui qui a fait ses débuts en pro à seulement 18 ans dans le Nord semble enfin exprimer pleinement son potentiel.Cela fait désormais deux ans qu'il n'a plus manqué un rassemblement des Bleus, profitant dans un premier temps des blessures pour se relancer après avoir raté l'avion pour la Russie, avant de s'y installer à nouveau au fil de prestations abouties. Une nouvelle fois titulaire mercredi face à la Finlande – sa 33apparition avec le maillot frappé du coq –, il restait sur une belle prestation le 14 octobre dernier sur la pelouse du stade Maksimir face à la Croatie, assortie d'une passe décisive venue récompenser une activité incessante dans son couloir. Un renouveau entamé à l'été 2018, quand le récent champion d'Espagne décide de rejoindre la Premier League en posant ses valises à Everton.Chez les, Lucas Digne va rapidement s'imposer comme l'un des meilleurs latéraux du Royaume., pose d'emblée Jean-Michel Vandamme, directeur du centre de formation du LOSC au moment où ce dernier y faisait encore ses classes. Le natif de Meaux n'a pourtant pas attendu l'arrivée duil y a près d'un an pour devenir l'un des chouchous de Goodison Park, en premier lieu grâce à son apport offensif. Depuis son arrivée sur les bords de la Mersey, il est effet le défenseur qui a délivré le plus grand nombre de passes avant un tir, devant les deux monstres de Liverpool, références en la matière (149 contre 139 pour Trent Alexander-Arnold et 112 pour Andy Robertson). Les deux arrières latéraux dessont d'ailleurs les seuls à avoir tenté plus de centres que lui cette saison après huit journées (65 pour l’Écossais, 55 pour l'Anglais et 54 pour le Français). Ancien coéquipier de Digne à Lille, Aurélien Chedjou est admiratif.Des qualités qui lui permettent de s'adapter rapidement au championnat anglais., affirmait-il d'ailleurs en novembre dernier dansUn constat qu'il n'est pas le seul à dresser., abonde Rudi Garcia, qui l'a lancé en professionnel à Lille.Ceux qui l'ont côtoyé dans ses jeunes années nordistes n'ont en tout cas jamais douté qu'il trouverait un jour chaussure à son pied, malgré certaines saisons compliquées.Tous décrivent en effet un garçon particulièrement volontaire et déterminé dès ses années au centre de formation, prêt à relever tous les défis. Et ce, alors même qu'il n'a que 18 piges., décrit l'actuel entraîneur de l'OL au moment d'évoquer son choix de lui faire passer le cap de l'équipe première. Une arrivée dans le groupe professionnel dont se souvient bien Aurélien Chedjou.Et pas prêt à se laisser impressionner :, illustre encore le défenseur d'Adána Demirspor, en Turquie. Une volonté à toute épreuve doublée d'une capacité à se mettre au niveau requis quel que soit le contexte. Garcia :Le bonhomme a pourtant connu un parcours sinueux, qui a bien failli ne pas avoir le Nord comme case départ., en rigole aujourd'hui Jean-Michel Vandamme, bien heureux d'avoir vu le gamin finalement accepter de rejoindre le domaine de Luchin. Après sa révélation à Lille, viendra le PSG, où il est la doublure de Maxwell, mais joue bien trop peu durant les deux saisons qu'il passe dans la capitale., poursuit le formateur.Alors Lucas Digne reprend la route, direction l'étranger pour se relancer., rejoue Rudi Garcia, alors en poste depuis deux saisons dans la capitale italienne.Après une saison en prêt en Serie A, le nordiste rejoint ensuite le Barça pour deux années une nouvelle fois difficiles, lors desquelles il joue peu. Souvent décrié lors de cet intermède catalan, non retenu pour le Mondial en Russie malgré l'état de forme incertain de Benjamin Mendy et la faible expérience internationale de Lucas Hernandez, il ne baisse pas les bras., assure Aurélien Chedjou. Un nouveau challenge, justement, se présente à lui lorsque Everton vient toquer à sa porte. Un quatrième championnat dans lequel le latéral gauche ne va pas tarder à briller à nouveau. Tout comme en Bleu. De bon augure, à quelques mois du Championnat d'Europe, reporté d'un an pour cause de Covid-19.Lucas Hernandez, Ferland Mendy, Benjamin Mendy... La concurrence est féroce pour une place dans les 23 à ce poste en juin prochain. Pas de quoi effrayer le garçon., croit Aurélien Chedjou. Une récompense logique pour celui qui était déjà du voyage au Brésil en 2014, puis des Bleus défaits en finale de l'Euro 2016 par le Portugal., estime de son côté Rudi Garcia. Qui lui souhaite de poursuivre sur cette voie entamée voilà deux ans.Un joli vœu. Aurélien Chedjou, lui, a une petite idée de comment l'exaucer :On ne demande qu'à voir.