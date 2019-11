Digne d’intérêt

Actuel meilleur joueur d’Everton, latéral le plus utilisé par Didier Deschamps depuis le titre de champion du monde, Lucas Digne semble être arrivé à 26 ans à maturité. Pourtant, il ne cesse d’être perçu comme la rustine pouvant compenser les blessures de ses concurrents au poste d’arrière gauche en équipe de France. Alors que doit-il faire de plus pour être considéré autrement que comme un second choix ?

France Moldavie Groupe H Éliminatoires Euro

Le dindon de la farce

Numéro 2, qui dit mieux ?

Par Mathieu Rollinger

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Certains comportements ne s’improvisent pas. D’ailleurs, sans être confronté à ce genre de situation, personne ne sait comme il réagirait. Et pendant que Lucas Moura et Heung-min Son détournent le regard face à la violence du choc que vient de recevoir André Gomes , s’écroulant à la vue d’une cheville à 90°, un autre joueur accourt en sens inverse. Il s'appelle Lucas Digne et se rue donc vers son coéquipier. «, témoignait-il après la rencontre.» Héroïsme, sens des responsabilités, compassion, force mentale : c’est un mélange de tout ça qu’a démontré l’arrière desen ce 3 novembre contre Tottenham, alors qu’il portait le brassard de capitaine pour le troisième match consécutif. Une scène qui prouve surtout que Lucas Digne est un homme sur qui on peut compter, malgré l’image de joueur tendre dont il pâtit en France.Depuis plusieurs mois, à chaque annonce de liste de Didier Deschamps , les questions tournent autour des forfaits ou des retours des présumés latéraux gauches titulaires. Quand ce n’est pas Lucas Hernandez, c’est Benjamin Mendy ou encore son homonyme Ferland, si ce n’est les trois en même temps. Et pendant ce chassé-croisé permanent, Lucas Digne répond toujours à l’appel, débutant même lors de six des quinze rencontres internationales depuis le sacre en Russie. L’ancien Lillois avait fait sa réapparition dans le groupe en octobre dernier, sans avoir fait le deuil d’un Mondial suivi depuis son canapé. «, confiait-il alors à[...](avec le sélectionneur)» À son retour en Bleu, «» sur le maillot, mais toujours les mêmes poncifs sur Digne, comme tout le monde s'accordait à dire que sa chance était déjà passée.Pourtant, avec cette déception dans la besace, l'ancien du PSG a repris les armes, alternant certes entre le correct (Andorre, Islande) et le décevant (dans le naufrage collectif en Turquie). Lorsque les gros combats sont annoncés et lorsque Lucas Hernandez — titulaire indiscutable du poste — est présent, il doit toujours s’effacer. Dommage alors que depuis la saison dernière en Angleterre, il semble avoir pris goût à l’engagement physique, ce qui lui faisait certainement défaut auparavant. «, assurait-il à, alors qu’il débarquait de Barcelone.» À Goodison Park, Lucas Digne semble enfin avoir trouvé un club à sa dimension, où il doit mettre les mains dans le cambouis chaque week-end. Difficile de considérer Everton comme un club du top européen, mais c’est certainement ce dont il avait besoin. Que ça soit au PSG ou à Barcelone, le blondinet n’a jamais pu surpasser le n°1 dans le couloir. Mais il prouve aussi aujourd’hui qu’à 26 ans, ces années passées dans l’ombre de Maxwell ou Jordi Alba n’ont pas servi à rien.Didier Deschamps a déjà assuré que Digne a toujours été dans ses petits papiers. «, expliquait le boss des Bleus en juin.» Et pendant que, ce week-end, Benjamin Mendy fêtait son retour en équipe de France en tribunes lors du choc Liverpool-City (pour des choix tactiques), celui qui est intuitivement considéré comme sa doublure a rendu une copie propre à Southampton. Le natif de Meaux peut tout de même se réjouir de laisser dans son rétroviseur Ferland Mendy, tout juste de retour avec le Real. Pour cette fois, déjà, à moins que les idées préconçues sur son cas évoluent.La seule chose qui semble véritablement manquer à Lucas Digne est finalement un match référence lors de ses cinq ans de présence. Une performance où il pourrait prouver qu'il est à la fois capable d'avoir la hargne de Hernandez, l'allant de Benjamin Mendy et plus d'expérience que Ferland. Bref, être considéré comme une version plus solide de Layvin Kurzawa, autre bouche-trou réapparu ces derniers mois. Mais cette bagarre pour un poste est loin de l'effrayer «, soulignait-il en juin.» À lui de montrer lors ces dernières sorties de 2019 qu'il est plus qu'un intérimaire et de donner rendez-vous en 2020, quel que soit l'état de forme de ses congénères.