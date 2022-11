Lucas Chevalier, les gants du Nord

Enrico Macias interprétait Les gens du Nord, les supporters lillois ont cette saison trouvé leurs gants du Nord. Débarqué au LOSC à 12 ans pour en devenir huit ans plus tard le portier indiscutable, Lucas Chevalier est un pur produit nordiste.

« En foot à 8, il sautait dans tous les coins du but. C’était un acharné. »

Un vadrouilleur du Nord

« Il revient à Calais dès qu’il le peut. Tous les 15 jours, il passe une journée, pour aller flâner dans le centre-ville ou se balader sur la côte. Son attachement au coin est réel. »

Le derby déclencheur

« À Lens, on avait pas mal de jeunes issus du Calaisis comme Benjamin Bourigeaud. Il y avait Rémi son frère, je pensais que ça le ferait. »

Par Florent Caffery

Des pétitions singulières, Internet en compte une myriade. Mais des pétitions qui font bouger les lignes, c’est plus rare. À 21 piges (il fête son anniversaire ce dimanche) et sept titularisations en Ligue 1, Lucas Chevalier ne s’attendait probablement pas à être au centre des revendications pour obtenir la mise en vente de son maillot dans les boutiques du LOSC. Courant octobre, après 1600 signatures électroniques et un battage médiatique, le marketing du club nordiste n’a d’autre choix que de commercialiser la tunique du portier. L’instant dit beaucoup de l’impact d’un gardien au printemps de sa carrière., croit savoir Karim Boukrouh, entraîneur des gardiens lorsque Chevalier évoluait à Marck, près de Calais, et qui l’a ensuite amené avec lui à Luchin.(Il y est arrivé à 12 ans, NDLR.)À trente minutes en voiture du domaine de Luchin, Georges Tournay fait la même analyse. Le responsable du pôle espoir de Liévin a eu le gardien entre les mains de 12 à 14 ans et a contribué à faire éclore au plus haut niveauDes ressorts qu’a bien connus le premier dirigeant à lui avoir fait signer une licence, à Coquelles, ville limitrophe de Calais. Michel Hardies n’a pas oublié l’époque où le môme était surnommé lepar son coach d’alors.Une anecdote contée dans le détail par le papa des frangins casse-cou, Freddy Chevalier :Une volonté de fer mêlée à une ambition : réussir sur son territoire.Si l’on zoome sur le CV de Chevalier, les quatre clubs qu’il a fréquentés (Coquelles, Marck, Lille, Valenciennes) se concentrent dans un rayon de 160 kilomètres., insiste son père.Il a beau ne pas savoir où il évoluera dans quelques années, le Calaisien de naissance est en train de faire bâtir une maison près de chez ses parents, dans le Calaisis., déroule son père.À Coquelles, on l’a vu débouler au lendemain de sa première titularisation en Ligue 1, au Vélodrome, pour assister à un troisième tour de Coupe de France à Mons-en-Barœul., apprécie Michel Hardies.Mais ne lui parlez pas trop du Racing Club de Lens. Le principal intéressé jurait en début d’année qu’il n’y évoluerait jamais . Biberonné au LOSC de l’ère Bastos, puis au doublé coupe-championnat 2011, le Nordiste est un Dogue, un vrai.Mieux, il a choisi le derby face aux Sang et Or début octobre pour être définitivement adoubé., abonde Karim Boukrouh.Un penalty arrêté, une parade pour sortir un ballon de la lucarne en seconde période, et l’affaire était pliée. Mike Maignan l’avait prévenu d’assurer ce soir-là, Chevalier a répondu en patron. Et amené un moment très fort à son père :(quand Lucas était en prêt à Valenciennes, NDLR), rappelle Georges Tournay.Et dire que si son père n’avait pas refusé la proposition des Sang et Or quand Chevalier avait 10 ans, l’histoire aurait pu être tout autre. Georges Tournay, alors au Racing, en parle encore comme unesachant qu’à l’époque,. Mais les parents de Lucas disent stop :, rembobine Freddy Chevalier.Lens et Sochaux continuent le pressing durant deux années, jusqu’à ce que le LOSC,, dixit Georges Tournay, rafle la mise., jure le paternel.Et opté, au bon moment, par un dernier moyen de, dixit Karim Boukrouh en filant dans le Hainaut à Valenciennes la saison dernière."Heureusement qu’on l’a."L’été dernier, tout est écrit pour son retour au LOSC, mais son père a une dernière appréhension :Un vent de fraîcheur venu du Nord, tout simplement.