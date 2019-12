Luca Zidane raconte comment il est devenu gardien

AAF

On peut être le fils d'une légende, on est souvent peu de choses face à la loi du grand frère. Dans une interview accordée à L'Équipe , Luca Zidane, le cadet de Zinédine, prêté au Racing Santander où il fait ses gammes depuis cet été , a pu raconter en longueur son destin forcément particulier. Et notamment comment lui, fils de l'un des meneurs de jeu les plus élégants de sa génération, a atterri à un poste comme celui de gardien de but, quand son aîné Enzo tentait de marcher dans les pas de son père au milieu de terrain.» Un bizutage qui a finalement porté ses fruits, puisque Luca est devenu un gardien performant. «Habitué très tôt à manger sacoche sur sacoche dans le jardin de la maison familiale, il n'en est ressorti que plus préparé aux challenges de la vie professionnelle. Comme son premier entraînement avec les pros du Real : «, raconte-t-il.Pas cool le grand frère.