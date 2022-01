Lozano fait gagner Naples face à Bologne

Bologne (3-1-4-2) : Skorupski - Theate, Binks, Soumaoro - Viola (Domínguez, 52e) - Svanberg, Soriano (Vignato, 67e), Hickey (Pyyhtiä, 72e), De Silvestri - Sansone (Skov Olsen, 52e), Arnautović (Falcinelli, 52e). Entraîneur : Siniša Mihajlović.

Naples (4-2-3-1) : Meret - Rrahmani, Juan Jesus, Rui - Ruiz (Ghoulam, 86e), Lobotka - Lozano (Politano, 71e), Zieliński (Demme, 80e), Elmas (Petagna, 86e) - Mertens (Osimhen, 71e). Entraîneur : Luciano Spalletti.

En déplacement au Renato Dall'Ara pour y défier Bologne, Naples n'a pas eu à se démener pour l'emporter (0-2) ce lundi soir.Sans jamais avoir été mis en danger par de timides, les Napolitains ont fait parler la poudre dès l'entame de partie. Profitant d'un gros travail d'Elif Elmas côté gauche et d'un beau service en retrait, Hirving Lozano a ainsi ouvert la marque d'un plat du pied au point de penalty et libérer les siensUn scénario reproduit à la quasi-identique au retour des vestiaires. À peine sur la pelouse, les hommes de Luciano Spalletti ont effectivement accéléré, laissant le temps à Fabián Ruiz de déborder et de lancer le même Lozano, venu éliminer Łukasz Skorupski d'un joli crochet avant de pousser le cuir au fond. En face, rien à croquer, hormis une reprise trop enlevée de Diego Falcinelli à l'entrée de la surface (75) et un coup franc de Mattias Svanberg, qui n'aura fait que fracasser le poteau gauche d'Alex Meret (90+3).Un succès probant, qui permet donc à Naples de se replacer sur le podium (46 points), à deux unités du second, l'AC Milan, et quatre du leader Inter. Séduisant en début de saison, Bologne rentre dans le rang en glissant au treizième rang.