Louis van Gaal sélectionne quatre gardiens pour s'entraîner aux tirs au but

Louis van Gaal reste fidèle à ses habitudes.L’entraîneur de la sélection néerlandaise a sélectionné quatre gardiens pour les deux prochaines rencontres de Ligue des nations de son équipe. Pourquoi autant ? Tout simplement pour les tester en situation de séance de tirs au but. Rembobinons la machine temporelle football et remontons jusqu’à la Coupe du monde 2014. Quelques minutes avant la séance de penaltys contre le Costa Rica en quarts de finale, LVG avait fait un changement de... gardien. Bien lui en avait pris, puisque Tim Krul, le gardien entrant, avait réalisé deux arrêts lors de la séance de tirs au but synonyme de qualification pour la demi-finale.Et le sélectionneur batave joue cartes sur table, comme il l’a confié en conférence de presse :Ses hommes et lui n’étaient même pas de la partie en 2018, qu’ils sortent déjà de leur poule.