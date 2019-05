LOTO Spécial Fête de Mères : 10 Millions d'€ mis en jeu ce samedi 25 mai

10 millions d'€ + 20 000€ à gagner

A l'occasion de la Fête des Mères,met en jeu un LOTO au jackpot boosté.Ce LOTO® spécial Fête des Mères inédit propose :- Un jackpot boosté 10 millions d'€ minimum à partager entre les gagnants du 1rang- 10 gagnants à 20.000€ avec les codes LOTO attribuées (1 grille = 1 code)- La possibilité de participer à la reconstruction de la Cathédrale Notre-Dame (en effet sur les précédents Jackpot Boostés, la part de la FDJ a été reversée à la Fondation du Patrimoine.Pour autant, le prix de la grille n'augmente pas et restera le prix d'une grille classique (seulement 2,20€)En vous inscrivant sur, vous pouvez jouer à tous les jeux FDJ dont les jeux de loterie (Euro Millions, LOTO, Keno Gagnant à Vie).Ce week-end, la FDJ met en jeu :- une cagnotte de 10 M d'€ au LOTO Spécial Pâques du samedi 25 mai.- 1 million d'euros partagé entre 20 codes tirés au sort (1 grille Super Loto = 1 code attribué).- une cagnotte de 44 M d'€ à EuroMillions de ce vendredi 24 mai.- 1 million d'euros offert au code MyMillion tiré au sort (1 grille EuroMillions = 1 code attribué).Pour jouer en ligne aux jeux de la FDJ, il n'y a qu'une seule adresse,, qui est le site officiel de la Française des jeux et le seul site Internet à vous permettre de faire vos grilles de Super LOTO®, Euro Millions® et LOTO® en quelques clics depuis votre ordinateur.Pas besoin d'aller valider votre grille au tabac et vous allez même pouvoir retirer très rapidement vos gains, sans vous déplacer, en demandant un virement sur votre compte bancaire.permet aussi d'avoir accès à des bonus et des promotions exclusives et de jouer à toute la gamme des jeux de tirage et de grattage de La Française des jeux (Goal!®, Millionnaire®, CASH®, Bingo Live!®, le KENO®, etc.).Vous aurez accès aux, juste après le Mendietaico, Barcelone - Valence.Bonne chance à tous !