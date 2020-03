LOTO : 20 millions d'€ à gagner ce samedi + 10 gagnants à 20.000€ garantis

Le LOTO atteint la barre symbolique des 20 briques, quasiment un record. La cagnotte de la loterie française est à 20 millions d'euros pile poil ce samedi 28 mars 2020

LOTO du samedi 28 mars 2020 : 20M d'€

Vous voulez faire votre grille de LOTO facilement en ligne ?

Confiné, c'est le moment de jouer en ligne

Pour jouer en ligne sur FDJ.fr, c'est très facile :

Résultats LOTO du samedi 28 mars 2020

Pas gagnée depuis le Super Loto du vendredi 13, la cagnotte du LOTO est àen ceL'éventuel heureux deviendra l'un des plus gros gagnants du LOTO et pourra sans doute aller se confiner aux Maldives.En plus, comme à chaque tirage loto, 10 gagnants à 20.000€ seront tirés au sort grâce au code qu'ils ont obtenu en jouant (1 grille validée = 1 code).Avec le confinement, c'est le moment de vous inscrire sur FDJ.fr, le site officiel de la Française des Jeux. Il s'agit du seul endroit pour jouer par exemple au LOTO et à l'EuroMillions.Certains tabacs sont encore ouverts mais préférez jouer en ligne plutôt qu'en point de vente pour continuer à combattre ce virus.et vous pourrez valider vos grilles en quelques clics.(1) Montant minimum à partager entre les gagnants du 1er rang(4) Parmi les codes Loto® attribués pour chaque combinaison simple enregistrée. Voir règlement.Si vous souhaitez prendre une grille de LOTO® pour le tirage de ce, vous pouvez jouer en ligne très facilement, en quelques clics depuis leur ordinateur.En plus, vous allez même pouvoir retirer très rapidement vos gains, sans vous déplacer au bureau de tabac, en demandant leur virement sur votre compte bancaire.permet aussi d'avoir accès à des bonus et des promotions exclusives et de jouer à toute la gamme des jeux de tirage et de grattage de La Française des Jeux (Goal!®, Millionnaire®, CASH®, Bingo Live!®, le KENO®, etc.).- Créez ensuite votre compte joueur en quelques minutes.- Faites un dépôt (minimum 5€).- Validez vos grilles LOTO® pour ce tirage exceptionnel(une grille de Loto® ne coûte que 2,20€ + 0,80€ si vous rajoutez l'option 2nd tirage qui permet de gagner 100.000€ en rejouant vos 5 numéros Hors N° Chance).Vous aurez accès auxjuste après la Grande Evasion sur la 8 comme dise les moins jeunes (Confinement, Grande Evasion, tout ça tout ça).Bonne chance à tous !