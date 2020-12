Le combat des chefs

Dimanche soir, les deux meilleures attaques et les deux meilleures défenses de Ligue 1 se retrouvent à Lille pour s'expliquer et offrir de nouveaux enseignements à la course pour le titre. Le PSG débarque blessé, mais Galtier se méfie. Tout est réuni pour que ça explose.

« On fait partie d'un groupe de chasseurs, mais je ne nous vois pas comme le favori de ce groupe. »

Fin d'une histoire, début d'une autre

« J'ai l'impression que ce 5-3-2 nous donne plus de stabilité quand l'adversaire a le ballon. Après, quand on fait certaines erreurs, aucune structure n'existe pour nous protéger. »

« L'état d'esprit, c'est la responsabilité des joueurs »

Par Maxime Brigand

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Il est celui que la France du foot regarde avec tendresse depuis plusieurs mois, celui qui, après s'être sentilors de ses premiers mois aux manettes du LOSC, ne laisse plus que des miettes sur sa route, celui auquel on pense désormais aujourd'hui automatiquement à l'heure de rechercher une figure pour incarner un espoir simple : ne pas laisser le PSG être champion avec les doigts de pied en éventail. Mais face aux attentes, Christophe Galtier a d'abord préféré calmer son monde, dès dimanche dernier, dans la foulée de la victoire de ses gars face à Bordeaux Vraiment ? C'est l'idée, et mercredi, à Dijon, où le LOSC a conforté sa place de leader alors que le PSG était en train de disposer sans convaincre de Lorient , l'entraîneur lillois a de nouveau insisté., a-t-il alors répété.À savoir : juste avant un déplacement crucial à Montpellier et juste après la neuvième victoire de la saison du LOSC en Ligue 1.Il arrive surtout quelques jours seulement avant la première pause de la saison, donc à l'heure où il est bon de tirer un premier bilan, ce qui peut pousser les Lillois à se regarder dans une glace : lorsqu'on a un tel effectif, qu'on affiche une telle sérénité, qu'on se balade avec la deuxième meilleure attaque et la meilleure défense du pays, on ne peut pas se cacher. Au fond de lui, Galtier le sait, même si samedi, il a appelé de nouveau à la prudence :Le coach lillois sait aussi que le LOSC sort d'une drôle de semaine, marquée par la fin d'une histoire et le début d'une autre. Étrange : mercredi, alors que l'équipe était à Dijon, on apprenait que Gérard Lopez, président depuis le début de l'année 2017, allait être débarqué de son poste et que le club allait être cédé à la société Callisto Sporting, propriété du fonds Merlyn Partners SCSp. Pas si étrange, en réalité, tant la santé économique du LOSC inquiétait depuis plusieurs mois son poumon financier, à savoir le fonds d'investissement Elliott. Vendredi en fin d'après-midi, le départ de Lopez a été officialisé, tout comme l'arrivée à son poste d'Olivier Létang en tant que président-directeur général. Ainsi Lille a ouvert une nouvelle page de son histoire au beau milieu d'un championnat jusqu'ici traversé sans encombre (9 victoires, 5 nuls, une petite défaite).Faut-il s'inquiéter ? Non, il faut être simplement réaliste : en janvier, le club risque de vendre certains actifs majeurs et cela pourrait quand même avoir une incidence sur la suite de la saison nordiste., disait également Galtier cette semaine.Reste à savoir avec qui. Mais ça, ce sera après ce choc face au PSG, que les Lillois abordent sans leur bulldozer Renato Sanches, qui soigne toujours sa cuisse et ne rejouera pas en 2020, mais aussi sans Luiz Araujo et Jérémy Pied. Pour le reste, on devrait voir du classique, même s'il reste quelques débats à trancher : Yılmaz ou Yazıcı ? Soumaré ou Xeka ?Et le PSG dans tout ça ? La principale inconnue de ce sommet est peut-être justement ici. Quel PSG va-t-on voir à Lille dimanche soir ? Une certitude autour de cette question : un PSG qui se cherche tactiquement, qui doit toujours jongler avec les absences (Sarabia, Icardi, Danilo, Bernat, Diallo) et qui va devoir composer sans Neymar. Mercredi, Tuchel avouaitpour le récupérer, mais l'Allemand savait aussi que forcer le retour du Brésilien, c'était potentiellement se tirer une balle dans les deux jambes pour les prochaines semaines.Autre débat : le système.du 5-3-2 face à un LOSC qui explose vite dans les transitions et qui se projette constamment en nombre ? Thomas Tuchel, cette semaine :Reste à savoir justement quels joueurs seront couchés sur la feuille de match dimanche, alors que Marquinhos devrait faire son retour et que Paredes, queannonce poussé vers la sortie, pourrait être remplacé par Idrissa Gueye. Ander Herrera est également annoncé à la place de Rafinha, pourtant souvent très intéressant dans ce nouveau système, pendant que Kylian Mbappé est incertain., avertissait Galtier, samedi. Celui de dimanche en est un : place à l'explication.