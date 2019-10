LOSC, l'heure de boire au culot

Opposé à Chelsea mercredi soir, le LOSC a l'occasion de lancer pour de bon sa saison européenne et de corriger ses erreurs d'Amsterdam. Pour ça, Galtier ne demande qu'une chose à ses hommes : une réponse par le jeu.

Un jour, Victor Osimhen, jeune porte-flingue de 20 piges qui avoue venir d’un «» , est sorti d’un bar en furie à cause de John Terry. C’était en 2008, le 21 mai pour être précis, et la fuite de l’actuel attaquant du LOSC, six buts plantés en 700 minutes de Ligue 1, s’était bouclée par une porte dans la gueule. «(un quartier très pauvre de Lagos, au Nigeria, qui abrite entre autres l’une des plus grandes décharges du monde, N.D.L.R.), explique-t-il cette semaine à"Si je ne deviens pas professionnel avec la passion que j’ai pour ce sport, je ne me le pardonnerai jamais..."Elle a mené le buteur lillois en Allemagne, en Belgique et en France, donc, où Osimhen n’aura eu besoin que de quelques semaines pour devenir indispensable à un secteur offensif lillois devenu quasi dépendant de son efficacité. Si dépendant que la chose a agacé Christophe Galtier samedi dernier, à Nice, où le LOSC a ramené un bon nul (1-1), mais a aussi pioché dans le dernier geste. Tellement qu’après la rencontre, Galtier a allumé : «» Le haut niveau, voilà justement où Victor Osimhen nage aujourd’hui à l’heure où le LOSC s’apprête à bastonner avec Chelsea et où le fameux bar d’Olusosun se remplit désormais pour le voir s’agiter sur gazon géant.Le haut niveau, voilà aussi ce que le LOSC version Galtier a pris en pleine poire le 17 septembre dernier, à Amsterdam. Avec violence : trois buts encaissés et aucun marqué malgré plus de tirs tentés (17 contre 15 pour l'Ajax). Avant la rencontre, le coach français rêvait pourtant à haute voix de voir la Ligue des champions «» ses hommes. Résultat : il en était reparti avec une leçon d’efficacité dans les chaussettes. «, avait-il alors soufflé.Face à l’Ajax, le LOSC avait notamment été pris à plusieurs reprises entre ses centraux et ses latéraux (Ziyech a trouvé à plusieurs reprises Dest entre Gabriel et Bradarić là où, de l’autre côté, Çelik a souvent été abandonné par Renato Sanches). Galtier l’a noté et en a reparlé mardi : «» Cela passera par un pressing mieux coordonné qu’aux Pays-Bas et un bloc plus compact, d’autant que Chelsea excelle dans le cœur du jeu grâce à «» . Cela s’est encore vu samedi lors de la victoire des Blues contre Brighton (2-0) , où Frank Lampard a vu sa troupe arracher son premierde la saison - le premier de Chelsea depuis un Leicester-Chelsea (0-0) joué en mai dernier - et confirmer qu'elle se transforme vite et bien. Oui, Chelsea n’est peut-être que septième de Premier League pour le moment, mais Chelsea mûrit, et Lampard a déjà posé son empreinte : sessont plus imprévisibles que ceux de Sarri et Conte, plus agressifs, prennent plus de risques - ce qui explique aussi qu’ils prennent beaucoup de buts pour le moment (17 toutes compétitions confondues) - et ne proposent rien d’autre que du rythme, en permanence. Autre danger pour le LOSC : Lampard déboule à Lille avec l’obligation de s’imposer, comme Galtier, après la défaite de ses gars au Bridge face à Valence (0-1) lors de la première journée.Christophe Galtier sait ainsi ce qui l’attend mercredi soir et ne demande qu’une chose à ses joueurs : «» On se dit, de toute manière, que ce LOSC-là ne sait rien faire d’autre, qu’avancer positivement est dans son ADN et que si les Nordistes écrasent leur appréhension, un gros coup est possible. Pour ça, il faudra contrôler le fameux «» des, au cœur duquel Jorginho revit depuis l’arrivée de Lampard, qui lui donne davantage de liberté. «, glissait l’international italien il y a quelques semaines.Préservé ce week-end et blessé lors du match contre Valence, N’Golo Kanté devrait également revenir dans le onze et s’installer aux côtés de Kovačić, à moins que Lampard ne décide de laisser le brillant Mason Mount, comme face à Brighton, en position de relayeur. Comment gêner cette équipe qui vit, qui a déjà construit de nombreux circuits offensifs, qui se procure une multitude d’occasions et qui commence à se solidifier défensivement ? Galtier possède deux options tactiques dans sa poche : le 4-4-2 (avec une doublette Rémy-Osimhen), vu contre Strasbourg, mais mis en échec à Amsterdam, ou un 4-2-3-1 plus classique, où Araujo pourrait partir titulaire côté droit après sa nouvelle belle performance du week-end. Et une obligation : s’interdire les trous d’air aperçus en championnat contre Angers ou par séquences à Amsterdam. L’heure n’est plus à l’observation, place à la dégustation.