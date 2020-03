Lorsqu'un fan de la Roma nargue un fan de la Lazio en plein confinement

Lazio fan wasn't happy after someone put the AS Roma anthem on blast pic.twitter.com/Iidf2vg4cg — 101% ULTRAS (@101ULTRAS) March 16, 2020

L'art du troll.En pleine période de confinement, certains rusent pour tenter de prendre l'air. C'est notamment le cas de ce supporter de la Roma qui, en plus de défier les règles de confinement, vient volontairement chambrer un voisin fan de la Lazio en diffusant l'hymne de son club sur une enceinte portable. Quand on sait qu'en plus de cela, la Roma, cinquième de Série A, accuse dix-sept points de retard sur les, la situation peut paraître encore plus risible.L'expression «» n'a jamais autant pris son sens.