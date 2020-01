Lorient soigne sa rentrée des classes contre Caen

Lorient (4-2-3-1) : Nardi – Mendes, Laporte, Saunier, Le Goff – Lemoine (Le Fée, 76e), Abergel – Cabot (Laurienté, 85e), Marveaux (Bozok, 59e), Wissa – Hamel/ Entraîneur : Christophe Pélissier



Caen (4-2-3-1) : Riou – Yago, Rivierez, Weber, M’Bengue – Oniangué, Pi (Armougom, 69e) – Vandermersch, Deminguet, Nsona (Zady Sery, 58e) – Gioacchini (Jeannot, 61e). Entraîneur : Pascal Dupraz

RD

Lorient avait fini 2019 sur une déroute incompréhensible à Valenciennes (0-3). 2020 s’ouvre de bien meilleure manière, en Ligue 2, avec une septième victoire à domicile acquise contre Caen, ce vendredi soir.Sous une fine pluie et un vent bretons, ce sont les Merlus qui frappent d’entrée et prouvent que leur statut de prétendants à la montée n’a rien d’usurpé. Opportuniste sur un service de Wissa dans la surface, Pierre-Yves Hamel profite d’une glissade de Weber pour inscrire son huitième but de la saison sur la première occasion des siens. Une entame cruelle pour les Normands, dont le pressing gêne les pensionnaires du Stade du Moustoir et finit par les pousser à la faute. En séchant Deminguet dans la surface, Abergel offre un penalty que Pi convertit avec succès. Un début de partie animé qui ouvre les débats. Cabot voit sa frappe flirter avec le montant de Riou (25), tandis que Deminguet sollicite Nardi (32).Avant que l’expulsion de Weber (42), coupable d’un tacle par derrière sur Wissa qui partait seul au but, ne vienne infléchir le cours d’une partie jusqu’ici équilibrée. En supériorité numérique, les hommes de Christophe Pélissier prennent l’ascendant sur un Stade Malherbe dépourvu d’arguments. Hamel (53, 68) ainsi qu’Abergel (57) allument quelques mèches, mais c’est Wissa qui double la mise après un ballon lâché de Riou sur coup de pied arrêté. Proche du doublé, Wissa manque la balle du 3-1 (77) tout comme Cabot qui bute sur Riou (83). Et Caen, au bout de l’effort, est proche d’en profiter. C'est compter sans Nardi, vigilant sur une ultime tête de Yago dans le temps additionnel.À six jours d’un rendez-vous de gala contre le PSG en Coupe de France, Lorient soigne sa rentrée en prenant provisoirement la place de leader à Lens. Les joueurs de Pascal Dupraz, eux, sont renvoyés à leurs propres doutes avec un troisième match sans victoire en Ligue 2.