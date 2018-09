Lorient rit, Nancy pleure

En allant s'imposer au Red Star (0-3), le FC Lorient revient à un petit point du leader messin, qui se déplace à Béziers lundi. Joli coup de Grenoble qui est parvenu à se défaire de Valenciennes (4-2), comme Brest, qui a étrillé le Gazélec (4-1). En revanche, Nancy n'en finit plus de couler après une septième défaite consécutive, face au Havre cette fois-ci (0-1).

Le vrai héros

La stat : zéro

L’image de la soirée

Oh le vilain geste !

Sujet, verbe, compliment

Si cette soirée était une pizza : la barbecue

Les résultats de la 7e journée de Ligue 2 :

Le seul vainqueur de la Ligue des champions du groupe orléanais n’avait plus marqué depuis le mois de mars dernier. C’était d’ailleurs son seul pion de la saison et le seul match qu’il avait disputé dans son intégralité. Bon, cette fois-ci, le plaisir n’a duré que 81 minutes, mais Le Tallec a rapidement mis les siens en confiance avec un superbe lob à bout portant dans la surface de Contreras. Aussi délectable qu’un verre de bon vin.Zéro victoire, zéro but marqué en sept journées, pire début de saison en Ligue 2 depuis l’instauration de la poule unique en 1993. Tout ça, c’est l’ ASNL , cuvée 2018. Santé !Pour être honnête, les Nancéiens l’avaient découverte dès jeudi en avant-première sur la place Stanislas : une affiche de cirque avec le président Rousselot en guise de clown auguste et d’anciens entraîneurs pour compléter le casting. Le tout avec un petit drapeau américain symbolisant le projet de vente du club à un fonds d’investissement d’outre-Atlantique et la phrase légendaire de Pablo Correa en guise de maxime : «» Les graphistes anonymes ne s’étaient (hélas) pas trompés.Pour sa première saison en tant que titulaire, le Poitevin a expérimenté sa première expulsion dès la fin de la première période, la faute à un deuxième jaune reçu après un accrochage avec Kévin Fortuné. Se faire expulser, personne n’aime ça, mais on peut aussi serrer les dents et prendre ses responsabilités, comme l’a fait Ernest Seka Nancy ). Quentin Bena , lui, a d’abord protesté auprès de l’arbitre, puis de ses adversaires, poussant son gardien Saturnin Allagbé à le ceinturer pour le conduire hors du terrain. Le prix de l’immaturité, dirons-nous.» Cette petite phraseest signée Julian Palmieri , qui profitait d’une suspension pour devenir le consultant d’un soir sur le plateau de beIN Sport. Pourtant, l’intervention de son coéquipier Ousseynou Ba sur Gaëtan Charbonnier était d’un retard flagrant et sanctionnée avec justesse. «» , a ajouté Palmieri en guise de conclusion. Ah, si les choses étaient aussi simples !Faire feu de tout bois, c’est essentiel pour une bonne pizza. Le charbon lui, c’est le secret d’un barbecue réussi. La combinaison des deux s’appelle Gaëtan Charbonnier , auteur d’un doublé contre le Gazélec et qui porte son total de buts marqués à six. Encore un petit effort pour rattraper Habib Diallo Metz ) qui caracole en tête avec deux unités supplémentaires, mais suffisant pour se distancier de Florian Ayé ( Clermont ), qui n’est pas parvenu à marquer lors de ses retrouvailles avec son ancien club, l’AJ Auxerre . Sorti sous les ovations de Francis-Le Blé, Charbonnier a bien porté son patronyme ce soir puisqu'il était de tous les bons coups de cette partie.