Lorient réussit déjà un coup en glaçant Monaco

Dès la deuxième journée, Monaco devient le premier gros poisson à tomber cette saison au Moustoir (1-0). L'équipe à la diagonale a pourtant eu une domination territoriale certaine, mais n'en a pas fait grand-chose face à des locaux impeccables, et le canonnier Terem Moffi a été le seul buteur du match sur penalty.

72

Le Goff du Morbihan

FCL (5-3-2) : Nardi - Igor Silva, H. Mendes J. Laporte, Morel, Le Goff - Monconduit (Le Fée, 68e), Lemoine (c) (Bourlès, 85e), Abergel - Moffi (Grbić, 84e), Laurienté (P. Hamel, 84e). Entraîneur : Christophe Pélissier.



ASM (3-4-2-1) : Nübel - Sidibé, Disasi (c), S. Pavlović - G. Martins, Tchouaméni, Jean Lucas (Golovin, 57e), Jakobs (Caio Henrique, 58e) - Volland, Diop - Boadu (Ben Yedder, 57e). Entraîneur : Niko Kovač.

Même en comité réduit, le Festival interceltique 2021 bat son plein au cœur de la ville de Lorient, cette semaine. Il était logique que les Merlus se mettent au diapason et fassent honneur à la Bretagne, pour le retour du public au Moustoir : c'est chose faite avec le scalp (1-0) du troisième de Ligue 1 l'an dernier, l'AS Monaco, qui continue donc de galérer en championnat tout en se frayant, entre deux week-ends, un chemin vers les phases de groupes de la Ligue des champions . Un penalty gratté et transformé par Terem Moffi a suffi aux gars de Christophe Pélissier, qui réalisent une entame d'exercice de costaud grâce à ce succès minimal (quatre points en deux parties) alors que Monaco, incroyable d'inefficacité ce vendredi soir, piétine après son nul devant Nantes (1-1) Souvent cherchée dans la surface, la recrue Myron Boadu s'est montrée dès l'entame sans parvenir à enchaîner (5), face à des Merlus défendant dans leur moitié de terrain et appuyant laborieusement sur leurs deux flèches (Armand Laurienté et Terem Moffi) à la récupération du ballon. Pour autant, sur une pelouse secouée par le fameux FIL, l'ASM n'a pas crée beaucoup de décalage, même si Kevin Volland et Sofiane Diop se sont tour à tour montrés dangereux (28). Finalement, au bout d'une jolie sortie de balle lorientaise et d'un ballon déposé dans la boîte par Vincent Le Goff, Moffi a forcé Djibril Sidibé à la faute et le Nigérian ne s'est pas fait prier des onze mètres, renouant avec la réussite face au but Le crack de Calabar a même fait passer un autre frisson quelques instants plus tard en déposant son garde du corps Axel Disasi, mais personne n'a pu reprendre l'offrande dans la surface (36), quelques minutes avant que VLG n'envoie un nouveau centre pas loin de tromper Alexander Nübel (42).Pour lancer le deuxième acte, Strahinja Pavlović s'est occupé d'Igor Silva (54) et a trop croisé sa tête sur corner (55). Et l'international s'est surtout retrouvé seul dans la boîte sur un coup franc d'Aleksandr Golovin, obligeant Paul Nardi à une belle parade (61). Ce même Golovin a été un des rares Monégasques à faire trembler Lorient avec une frappe fusante (79), alors que les locaux ont parfaitement contenu leurs hôtes (73% de possession, 12 frappes, mais seulement 3 cadrées, contre un 2/2 pour le FCL), surtout après la pause malgré les entrées de plusieurs gros CV côté asémiste. Pendant que les hommes de Niko Kovač s'embourbaient, le stade Yves-Allainmat a pu offrir uneà Moffi et voir l'entrée en jeu du jeune morbihanais Redwan Bourlès (18 ans), avant d'exulter au bout. Espérons pour l'ASM que le Chakhtar Donetsk ne se trouve pas de racines celtiques d'ici mardi prochain.