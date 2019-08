Lorient reste leader, Le Mans n'y arrive pour toujours pas

Dans une troisième journée marquée par six cartons rouges, Lorient continue de mener la danse malgré son match nul à Nancy (1-1). Les deux promus, Rodez (2-1 contre le Paris FC) et Chambly (0-0 contre Grenoble), restent sur le podium de Ligue 2 en attendant Clermont-Lens ce samedi. En bas, Châteauroux et Le Mans galèrent toujours autant.

Par Maxime Renaudet

, Sissoko (93) pour Niort.Sale soirée pour Châteauroux qui rentre dans le Berry avec une nouvelle défaite, la faute à l'expulsion de Pape Diaw et à la frappe tourbillonante de Louiserre qui permet à Niort d'entrevoir sa première victoire de la saison juste avant la pause. Rebelote moins de dix minutes après le retour des vestiaires grâce à Antoine Leautay. En pleine confiance, Niort enfonce même le clou dans les arrêts de jeu grâce à Ibrahim Sissoko. Trop facile., comme le nombre de pions déjà encaissés par Châteauroux.Le Chevalier du ciel. Comme face à Lens lors de la première journée, Le Mans domine la première mi-temps mais ne parvient pas faire trembler les filets. C'est finalement Valenciennes qui prend les devants sur un but de Teddy Chevalier, qui inscrit son premier but de la saison. Malin, VAFC fait le dos rond et contre son adversaire histoire de lui rappeler que son retour en Ligue 2 est officiellement douloureux et ce, malgré la réduction du score de Vincent Créhin., comme la place qu'occupe les Valenciennois après cette victoire.pour Caen.Frustrés par leur début de saison, les Bas-Normands rentrent vite dans cette 3journée puisque dès l'entame, le gaucher Jessy Deminguet ouvre la marque grâce à une demi-volée limpide. Le buteur sort sur blessure après que son coéquipier Pape Diaw a récolté un carton rouge sur un tacle assassin, ce qui n'empêche pas le Stade Malherbe de doubler la marque avant la pause sur un penalty généreux. Courtret redonne espoir à Ajaccio à l'heure de jeu mais rien n'y fait, Caen remporte son premier match de la saison., comme le nombre de cartons rouge au cours des 90 minutes.Copie blanche pour les deux formations qui se séparent sur un score nul et vierge permettant à Chambly de rester provisoirement sur le podium de Ligue 2. Chambly s'en contente, beaucoup moins Grenoble qui court toujours après sa première victoire cette saison., comme le nombre de frissons que ce match a procuré.Encore du rouge à Rodez suite à l'expulsion de Sékou Condé. Mais les Parisiens parviennent quand même à ouvrir le score dans la foulée sur un contre sans pitié. Alors que le hold-up est en route, Rodez répond grâce à Ruffaut. Ou plutôt De Marconnay, qui se troue complètement sur la frappe de l'Aveyronnais. Plein de ressource, Rodez attend les dernières secondes de la rencontre pour clouer le bec de ses adversaires et l'emporter au panache. La belle aventure continue., comme le nombre de points glanés par Rodez en trois journées de Ligue 2.Lorient cale enfin après deux victoires en deux matchs mais les hommes de Christophe Pélissier ont réussi à réagir après le but de Laporte, qui trompe son propre gardien Paul Nardi, ancien joueur de l'ASNL. Mais la pépite lorientaise Alexis Claude-Maurice obtient un penalty, qu'il transforme sans trembler, permettant d'offrir à son club un point avant son départ. En guise de cadeau, Yoane Wissa y est allé lui-aussi de son petit carton rouge.16,5/20, comme le prix auquel va être vendu Alexis Claude-Maurice.À l'ancienne, c'est Rodelin qui est le libérateur des Guingampais, à la suite d'un magnifique travail de Bryan Pelé côté droit. Les Orléanais ne montrent pas grand chose, ou en tout cas pas suffisamment de volonté, pour inquiéter les Bretons et revenir au score. Cela ne fait aucun doute, c'est bel et bien le retour de la légende de Ronny.comme le nombre d'années que Ronny Rodelin a dû attendre avant de marquer à nouveau en Ligue 2.Quatrième but en quatre tirs cadrés pour Tino Kadewere, qui crucifie Troyes aussi vite que son ombre à la suite d'une perte de balle stupide. Tapis dans l'Aube, Troyes ne répond plus de rien mais réagit avec un but de Florian Tardieu. Sauf que sur l'engagement, les Hauts-Normands reprennent l'avantage suite à une magnifique talonnade de Kadewere pour Alexandre Bonnet. Content de sa prestation, le jeune Zimbabwéen prend un rouge franchement sévère et rentre sabrer le champagne avant ses coéquipiers. Paulo peut exulter., comme le nombre de millions d'euros que vaudra Kadewere dans six mois.Surprise à Bonal où Sochaux s'est offert le scalp d'Auxerre sur un but de Fabien Ourega, déjà son deuxième de l'exercice. Convaincants contre Le Mans le week-end dernier, les hommes de Jean-Marc Furlan ne parviennent pas à recoller au score, la faute à une imprécision de tous les instants. Dommage quand on monopolise le ballon toute la rencontre., comme le pourcentage de possession de balle des Sochaliens.