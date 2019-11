Lorient reprend la tête, Paris sort la sienne de l'eau

Vainqueur à Châteauroux malgré une première période manquée (1-3), Lorient parvient à reprendre les commandes de la Ligue 2 dans l'attente du match de Lens demain. Parmi les poursuivants, Ajaccio partage les points à domicile contre Clermont (1-1) tandis que Troyes se fait cartonner sur ses terres contre Chambly (0-4). En bas de tableau, le Paris FC sort enfin de la zone de relégation grâce à son succès contre Auxerre à Charléty (2-0), le tout pour 24 buts inscrits. Champagne !

Par Antoine Donnarieix

Dans sa quête pour obtenir la première place du championnat à l'issue de la journée, Lorient devait s'imposer en terre berrichonne. Mais dès le départ, tout déconne : le match prend une mauvaise tournure au moment où l'attentat de Christopher Operi sur Armand Laurienté n'est sanctionné que d'un carton jaune. Solide défensivement, Châteauroux en profite et c'est Romain Grange qui s'engouffre dans l'axe des Merlus pour tromper Paul Nardi d'une belle frappe enroulée. En deuxième période, les Lorientais se reprennent grâce à un homme : Yoane Wissa, auteur du but égalisateur et d'un nouveau but de la tête en deux minutes. Dans la foulée, Laurent Abergel envoie un missile dans la lucarne castelroussine pour permettre aux siens de prendre le large. En quatre minutes et seize secondes, Lorient s'est réveillé. Et ça fait mal : les voilà leaders de Ligue 2., comme le nombre de buts inscrits par Wissa sur les seize derniers pions de Lorient.Laurent Batlles l'avait dit : ce match s'annonçait piégeux pour son ESTAC. Avec une défense à cinq et des contre-attaquants incisifs, Chambly ouvre le score grâce à Florian David au quart d'heure de jeu sur un centre venu de la gauche. Bien en jambes, l'ancien joueur des Herbiers régale d'un coup franc mais Gauthier Gallon est à la parade. Devant, les Troyens manquent de créativité et de vitesse d'exécution pour tromper la vigilance de l'arrière-garde camblysienne. Résultat ? Le promu s'offre une nouvelle contre-attaque assassine juste avant la pause, conclue par Joachim Eickmayer. En deuxième période, Yoann Touzghar pense réduire l'écart mais le poteau s'oppose à une éventuelle remontée troyenne. De l'autre côté, Chambly ne fait pas dans les sentiments et inscrit un troisième but grâce à Aniss El-Hriti suite à la frappe de l'intenable David, puis un quatrième par Anthony Soubervie. Logiquement, Troyes perd sa bataille et décroche du groupe de tête. Chambly renoue avec la victoire après huit journées de disette., comme la prestation de l'immene Florian David ce soir.Caen n'avait pas pris de but en championnat depuis trois journées, alors Caen s'est décidé à renouer avec ses mauvaises habitudes. Sur un centre, Bevic Moussiti-Oko dévie le ballon de la tête et prolonge l'action jusque Georges Gope-Fenepej pour ouvrir le score pour les Sarthois. Auteur de trois des quatre derniers buts du Mans, l'avant-centre à la coupe afro assiste à l'avènement de l'homme du match : Jessy Deminguet. Buteur sur l'égalisation normande d'une subtile frappe à ras de terre, l'attaquant double la mise dix minutes plus tard sur un centre du capitaine Anthony Gonçalves. L'affaire aurait même pu se transofrmer en un triplé pour Deminguet, dont le tir sur un corner frappé par Jessy Pi trouve le poteau juste avant la pause. Pas grave : le troisième but de Deminguet arrive en deuxième période pour donner deux buts d'avance aux siens. La fin du suspense ? Pas du tout, puisque Vincent Créhin va réduire l'écart sur penalty tandis qu'Aboubakary Kanté permet aux Manceaux d'arracher un nul au mérite., comme le numéro dans le dos de Deminguet.856 minutes, voilà le temps pendant lequel le GF38 n'a plus encaissé de but en Ligue 2. Dès le début de match, Jonathan Tinhan manque le cadre sur un centre venu de la gauche. Ensuite, c'est une fausse joie pour Moussa Djitté, dont le but est logiquement refusé pour un hors-jeu. Dommage, car Nancy se rebiffe avec Amine Bassi, auteur d'une jolie frappe sur la barre de Brice Maubleu. En face, Baptiste Valette fait le boulot grâce à son duel remporté devant Arsène Elogo. Mais les Isérois sont visiblement déterminés à aller chercher un succès à domicile : entre plusieurs défenseur, Djitté réalise un petit numéro et croise parfaitement sa frappe pour inscrire son sixième but de la saison en championnat. Les Grenoblois pensent alors mettre fin à la série d'invincibilité de l'ASNL après dix matchs sans défaite en Ligue 2, mais c'était sans compter sur l’infatigable Vagner Dias dont la tête fait mouche en fin de partie., comme le numéro de ce diable de Djitté.Miracle ! La pelouse du stade François Coty s'est enfin refait une beauté pendant la trêve internationale. L'occasion pour les spectateurs d'assister à un spectacle plutôt plaisant avec Mathieu Coutadeur à la baguette. Si le milieu de terrain offre un beau caviar à Matteo Tramoni qui manque le cadre de la tête, c'est n'est pas le cas de Jérémy Choplin qui profite de l'offrande de son artilleur en chef sur corner pour mettre les locaux devant au tableau d'affichage. Suffisant pour tenir le résultat et suivre Lorient en tête du championnat ? Non, puisque c'est l'avant-centre clermontois Adrian Grbic qui trouve le chemin des filets en début de seconde période. Un partout, balle au centre et c'est très bien comme ça., comme l'état de la pelouse. Bah oui, quelques nids de poule quand même.Deux barres transversales sur la cage de Jérôme Prior pour débuter la rencontre, et voilà comment démontrer la guigne qui suit actuellement l'US Orléans, lanterne rouge de Ligue 2. Après un nouveau duel manqué par les locaux devant Prior, l'équipe se fait punir en contre sur une action conclue par Teddy Chevalier. Le VAFC parvient enfin à débloquer son compteur en attaque après six matchs sans le moindre but inscrit en championnat. La tête dans le sac après le départ de son directeur sportif Antar Yahia, Orléans s'enfonce à la dernière place de Ligue 2. Pour Valenciennes, il ne pouvait pas y avoir de meilleur hommage à Daniel Leclercq., comme le nombre de montants touchés par l'US Orléans sur les deux dernières journées de Ligue 2. #PoisseDans ce duel du ventre mou, tout s'est joué en deuxième période. Auteur de huit des onze derniers buts de Niort, Ibrahim Sissoko parvient à trouver le chemin des filets et braque un peu plus les projecteurs sur sa personne. De son côté, Rodez réplique par le biais de Pape Sané, auteur d'une superbe frappe dans la lucarne niortaise. Mais décidément, les locaux avaient l'envie de gagner cette rencontre et Olivier Kemen, déjà impliqué sur l'ouverture du score, a donné raison à son équipe sous une pluie battante. Un match de guerriers au bout duquel les Chamois peuvent chanter dans le vestiaire., comme la température locale au stade René-Gaillard.Malgré une première tentative de Rémy Dugimont claquée en corner par Anthony Maisonnial, le Paris FC souhaite poursuivre sa sortie de la zone de relégation. La première période est assez fermée, lorsque le deuxième acte réserve deux buts pour les Parisiens : ancien joueur de l'OGC Nice viré après l'affaire de la montre volée à Kasper Dolberg, Lamine Diaby-Fadiga régale d'un numéro personnel avant de servir Romain Armand pour l'ouverture du score. Devant au score, Paris se met définitivement à l'abri grâce à Ousmane Kanté sur une nouvelle passe décisive de Jérémy Ménez., comme le numéro de Ménez qui distille les caviars sur corner.