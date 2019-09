Lorient récupère sa place de leader à Clermont

54

Clermont (4-2-3-1) : Dupé - Phojo, Hountondji, Ogier, N'Simba - Iglesias, Gastien - N'Diaye (Allevinah, 69e), Rajot (Berthomier, 75e), Gomis (Donisa, 83e) - Grbić. Entraîneur : Pascal Gastien.



Lorient (4-2-3-1) : Nardi - Abergel, Laporte, Saunier, Le Goff - Lemoine, Le Fée (Étuin, 75e) - Cabot, Marveaux (Kitala, 64e), Wissa (Laurienté, 70e) - Hamel. Entraîneur : Christophe Pélissier.

Lorient retrouve son fauteuil de leader.Dans une rencontre qui ressemblait à un choc alléchant entre deux prétendants à la montée, les Merlus ont pris le dessus sur Clermont (2-0), qui n’aura jamais réussi à revenir dans la partie après deux buts encaissés rapidement. Désireux de se racheter après leur première défaite de la saison contre Guingamp il y a quinze jours, les visiteurs commencent fort. Wissa plante la première banderille avec une accélération côté gauche et un plat du pied pour tromper Dupé (0-1, 3), avant que Marveaux s’occupe de la deuxième d’une belle frappe enroulée à l’entrée de la surface (0-2, 22). Deux fautes d'inattention, et Clermont se retrouve la tête dans le guidon.Les hommes de Pélissier passent une première période tranquille, malgré deux petites approches de l'inévitable Grbić et l'ultime tentative de N'Diaye. Au retour des vestiaires, l'histoire est différente et Lorient s'en remet à un homme : Paul Nardi. Les Clermontois prennent les choses en main pour renverser la formation bretonne, mais tombent sur un gardien en état de grâce. L'ancien portier rennais est impeccable devant Iglesias (51, 65), Gomis (53, 63) ou Hountondji (93), pendant que ses partenaires semblent incapables de reprendre le contrôle de la partie. Pour ne rien arranger, le FCL termine à dix après l'expulsion logique d'Etuin, tout juste entré en jeu, pour un méchant pied haut dans la poitrine de Grbić (89). Sans conséquences : Clermont enchaîne un troisième match sans succès en Ligue 2 et Lorient profite des faux pas du Havre et Valenciennes pour repasser premier au classement.On dit merci qui ? Merci Paul Nardi !