Lorient prend ses aises, Le Mans enfonce Orléans

Vainqueur d'Auxerre à domicile, Lorient est assuré de conserver sa première place (1-0). Dans les autres rencontres, Le Mans s'est imposé dans le match de la peur contre Orléans (3-2). Sale temps pour la Normandie : Le Havre s'incline sur la pelouse de Clermont (2-1) tandis que Caen connaît sa toute première défaite sous l'ère Dupraz à Rodez (2-1). Au bout du suspense, Valenciennes s'impose contre le Paris FC (1-0) et Nancy arrache la victoire contre Châteauroux (2-1). Une soirée sans 0-0, ça fait plaisir.

Par Antoine Donnarieix

Avec douze points sur douze possibles pris par le leader du championnat, Lorient se permet de faire tourner son effectif comme en témoigne la non-titularisation surprise de Yoane Wissa au départ de la rencontre. Ô surprise, Lorient peine sans son atout majeure dans l'animation offensive, et Auxerre fait de la résistance pour répondre à la banderole offensante de ses propres supporters en parcage visiteur. Une fois entré en jeu, Wissa accélère le tempo et Lorient trouve l'ouverture à la suite d'un centre de Vincent Le Goff à destination du pied droit Jimmy Cabot. Dans le dernier quart d'heure, Lorient manque le break par Pierre-Yves Hamel sur penalty. Malgré cela, cette victoire des Merlus est suffisante pour continuer sa marche en avant vers la montée en Ligue 1., comme le nombre de points qui séparent Lorient de son dauphin lensois.Une pelouse en piteux état permet rarement d'offrir un spectacle alléchant. À l'image d'Omar Daf très déçu par ce terrain bosselé, les deux équipes peinent à se créer des occasions de but : Sochaux manque complètement un coup franc à l'entrée de la surface tandis que Grenoble se contente de frappes lointaines qui ne mettent pas en réel danger Lawrence Ati-Zigi. En deuxième période, Terell Ondaan pense ouvrir le score, mais sa frappe flottante termine sur la barre transversale des Lionceaux. Plus dominateur, le GF38 ouvre logiquement le score sur une coup de tête d'Eric Vandenabeele sur un corner de Jessy Benet. Oui, mais voilà, Grenoble retombe dans ses travers et encaisse un but par l'intermédiaire de l'entrant Bryan Lasme. Un partout, balle au centre et les deux équipes font du surplace., comme la température de la soirée au stade Bonal.Comment assiéger le but d'Anthony Maisonnial sans parvenir à marquer ? Le VAFC s'est confronté à cette question pendant quatre vingt-dix minutes, laissant le gardien du Paris FC aux premières loges pour réaliser des parades à foison. De leur côté, les Parisiens cherchent l'ouverture via Romain Armand, mais le coup franc de l'avant-centre trouve une belle parade de Jérôme Prior sur le chemin du but. Impassable sur sa ligne, Maisonnial fait vivre un cauchemar aux attaquants nordistes jusqu'à une faute de Lailana Nomenjanahary dans sa propre surface de réparation. Tireur du penalty, Teddy Chevalier parvient à transpercer le mur parisien et offre trois points précieux à son équipe avant de régler directement ses comptes avec ses propres supporters en leur faisant signe d'arrêter leurs sifflets à son encontre., comme le nombre de buts inscrits par le héros Chevalier depuis le début de saison.D'un côté, une équipe ruthénoise qui souhaite mettre fin à une spirale de cinq défaites consécutives en Ligue 2. De l'autre, un visiteur normand prêt à poursuivre sa série de dix journées sans concéder aucune défaite. Dès lors, Caen met en premier le pied sur l'accélérateur sur un coup franc de Jessy Pi, mais Arthur Despas est à la parade pour détourner le tir malherbiste. Mieux au retour des vestiaires, Rodez parvient à faire exploser le stade Paul-Lignon à la suite d'un cafouillage conclu par le capitaine Pierre Bardy. En souffrance et plusieurs fois sauvé par Desmas, Rodez craque sur un coup franc d'Adama M’Bengue où Desmas n'est pas exempt de tout reproche. Mais à la réaction, les locaux reprennent les commandes de la partie grâce à un coup de casque de Bardy sur corner. Ici, c'est Rodez., comme le nombre de points obtenus par le promu depuis le début de saison en dix-huit journées.Touché par un décès au sein de sa famille, le buteur autrichien Adrian Grbić est rentré au pays durant la semaine. Forcément dans le dur psychologiquement, l'avant-centre clermontois est sur le banc pour commencer une rencontre où les Havrais souhaitent obtenir une récompense de leur déplacement en Auvergne. Banco ? Pas du tout car Clermont ouvre le score grâce à David Gomis, lancé à pleine vitesse côté gauche pour aller battre Mathieu Gorgelin. Heureusement pour Le Havre, Tino Kadewere arrive à la rescousse pour égaliser grâce à son seizième but de la saison à la suite d'un centre. Peu avant la pause, Grbić fait son entrée sur la pelouse à la suite de la blessure de Jim Allevinah. Fort dans la tête, le buteur fait parler la poudre d'une magnifique frappe sous la barre et rend hommage à son défunt proche avec un message floqué sur le T-shirt en dessous de son maillot. Clermont s'impose et faire caler son adversaire dans l'optique de la montée en Ligue 1., comme la prestation de Grbić ce soir. Bravo champion.Trop facile, Amine Bassi ! Après une faute dans la surface castelroussine, le milieu offensif de l'ASNL doit transformer un penalty pour mettre les siens devant au tableau d'affichage. Raté, puisque Julien Fabri plonge sur sa droite et bloque le tir du franco-marocain. Un échec qui va avoir des conséquences directes avec l'ouverture du score de Châteauroux par Christopher Operi, bien aidé par Ilyes Chouaref à l'image d'une frappe des frères Derrick dans Olive et Tom. De son côté, Nancy réagit par l'intermédiaire d'Ousmane Cissokho, mais sa reprise de volée termine sa course sur la barre de la Berri. Pas avare en efforts pour revenir au score, les Nancéiens sont récompensés avec le but de Saliou Ciss d'un bel enchaînement aérien. Mieux encore : sur la dernière action du match, Ande Dona Ndoh se jette comme un lion pour donner la victoire aux Lorrains à l'affût d'un coup franc détourné par Fabri sur sa barre., comme le numéro dans le dos de l'homme providentiel de ce match.Les stigmates de la lanterne rouge continuent d'hanter l'US Orléans. La preuve ? Ce but encaissé après vingt secondes de jeu à la suite d'un ballon renvoyé à l'entrée de la surface et repris victorieusement par Yann Boé-Kane. Seulement voilà, Orléans ne lâche pas l'affaire contre un concurrent direct pour éviter la relégation en fin de saison. Côté droit, Thomas Ephestion se démarque sur son pied gauche et enroule une magnifique frappe pour tromper Pierre Patron. Quelques minutes plus tard, c'est au tour de Gaëtan Perrin de régler la mire pour donner l'avantage aux Orléanais. Au courage, Le Mans va renvoyer la pareille en deuxième période : un Bevic Moussiti-Oko opportuniste égalise au point de penalty, puis Vincent Créhin donne la victoire aux Manceaux qui se retrouvent à la place de barragiste., parce qu'une affiche entre les deux derniers du championnat au départ de la soirée peut offrir du beau spectacle.Oui, la grève possède aussi des conséquences sur notre belle Ligue 2. Débutée avec une petite demi-heure de retard à la suite de bouchons ayant retardé l'arrivée du bus niortais, la rencontre entre Chambly et les Chamois démarrent à l'avantage des locaux puisque Shaquille Delos s'engouffre dans la défense avant de trouver les filets adverses d'une frappe croisée du pied gauche. Enfin entré dans son match, Niort se reprend grâce à un Brahim Konaté réactif aux six mètres et un Thibaut Vion précis à l'entrée de la surface pour inscrire deux buts en quatre minutes. Mais Chambly s'accroche et Thibault Jacques égalise d'une tête avant la pause. En deuxième période, seul un coup franc de Florian David va trouver le chemin des filets. De quoi permettre aux Camblysiens de sortir de la zone de relégation et squatter la quinzième place., comme le nombre de spectateurs présents dans le stade Charléty ce soir. Quelle ferveur.