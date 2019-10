Lorient patine contre Ajaccio, Sochaux fait le show

Nouveau dauphin de Lorient, Sochaux offre un festival à son public contre Clermont (4-0). De leur côté, les Merlus se sont fait ralentir par Ajaccio à domicile (0-0), pendant que le Paris FC obtient sa première victoire de la saison pour l'arrivée de Jérémy Menez (1-0). Enfin, Grenoble confirme sa bonne forme du moment sur la pelouse de Valenciennes (0-2) et Caen partage les points avec Châteauroux (1-1).

Une chose est sûre : Le Mans peut sortir avec des regrets de sa première période. Après trois occasions consécutives manquées par son avant-centre Aboubakary Kanté, les Manceaux pêchent une dernière fois dans la finition par Rémy Boissier, dont la frappe est renvoyée par Simon Pontdemé. De son côté, Chambly tient la baraque et pense mettre fin à sa série de trois défaites consécutives sans encaisser de but. C'était sans compter sur la pugnacité de Vincent Créhin, assez oppressant pour donner la victoire aux siens malgré la tentative infructueuse de Maxence Derrien pour dévier le ballon hors de son propre but. Entre promus, le match a tourné en faveur des locaux à la MMArena., comme le nombre de points récupérés par Chambly sur les quatre dernières journées. Dur retour sur terre...Caen aime se faire peur dans ce début de saison en Ligue 2, et ce match contre Châteauroux à Michel-d'Ornano n'a pas échappé à la règle. Par trois fois, les Castelroussins sont proches d'ouvrir le score par Ilyes Chouaref et Romain Grange, mais les Normands ne craquent pas sous la pression pour la première de Pascal Dupraz sur le banc local. Tant mieux pour les Malherbistes, car leur seconde période démarre sous un meilleur visage grâce à une tête smashée victorieuse du capitaine Prince Oniangué sur un centre fuyant. Sous une pluie battante, Caen craque finalement suite à une belle combinaison entre Alexis Gonçalves et Grange, conclue par ce dernier d'un tir tendu à ras de terre. Malgré tout, Caen attrape un nul et met fin à sa spirale de quatre défaites consécutives. Bravo PD., comme le nombre de points des deux équipes après dix journées.S'il fallait résumer cette première période entre Nancy et Niort, c'est sous le prisme du réalisme qu'il faut féliciter les visiteurs. Dominés dans le jeu par une ASNL désireuse de construire son football, Niort parvient à faire la différence grâce à son homme en forme Ibrahim Sissoko. Auteur d'un magnifique contrôle orienté et un grand pont sur Ernest Seka pour s'ouvrir le chemin du but, l'avant-centre ne tremble pas et touche les deux poteaux avant de voir le ballon entrer dans la cage nancéienne. En revanche, les hommes de Jean-Louis Garcia vont être autrement plus efficaces dans le deuxième acte, puisque Saliou Ciss et Vagner Dias mettent Nancy devant au tableau d'affichage. Sur la durée, les Lorrains s'en sortent., comme le numéro d'Olivier Kemen, Niortais expulsé peu après la demi-heure de jeu. C'est la troisième expulsion concédée par les Chamois en trois journées. On calme le jeu, messieurs ?Début de soirée sinistre au Roudourou. Victime d'un kop silencieux avec une banderole déployée à l'encontre du président guingampais Bertrand Desplat pour demander sa démission, l'En Avant parvient pourtant à mettre des paillettes dans les yeux de leurs supporters grâce à Bryan Pelé auteur d'un centre-tir imparable. Mais les Ruthénois égalisent moins de deux minutes plus tard grâce à Pierre Ruffaut. Dominants, les Bretons reprennent l'avantage sur une tête de Sikou Niakaté sur corner. En deuxième période, Guingamp prend le large grâce à Frantdzy Pierrot d'un face à face réussi en fin de match avant de voir Pelé claquer un doublé. Peut-être qu'après ce résultat, le kop de l'EAG sera peut-être moins véhément., comme la température extérieure en cette soirée armoricaine.Et le leader du championnat dans tout ça ? Au Moustoir, les Lorientais se sont longtemps cognés contre un collectif ajaccien venu pour prendre le point du match nul. Malgré une jolie frappe du gauche de Jimmy Cabot bien repoussée par Benjamin Leroy, les Merlus n'y arrivent pas et restent à égalité avec leurs adversaires à la pause. Sans un impérial Paul Nardi, la surprise corse aurait même pu arriver en fin de match... Pragmatique, Lorient se contentera de prendre un point à l'image de son capitaine Fabien Lemoine, pas mécontent du résultat malgré ce partage des points., comme la place occupée par l'AC Ajaccio au classement après ce match nul.Grosse occasion Malek Chergui qui ne profite pas d'une sortie hasardeuse de Brice Maubleu avec une reprise contrée sur sa ligne par Jérôme Mombris. Dommage pour VA, d'autant que Grenoble croit ouvrir le score par l'intenable Moussa Djitté mais son but est refusé pour hors-jeu. Pas grave : les Isérois accélèrent de nouveau et Jessy Benet trouve les filets de Jérôme Prior suite à un magnifique travail de Willy Semedo. Après une petite brouille collective, tout ce beau monde rentre au vestiaire mais Grenoble ne perd pas le cap, bien au contraire : Semedo s'amuse à nouveau dans la défense du VAFC et double la mise. Solide, le GF38 enchaîne un deuxième succès consécutif., comme le nombre de points pris par les Grenoblois sur leurs trois derniers déplacements.C'est un petit exploit qui s'est produit à Charléty : le Paris FC est parvenu à ouvrir le score dans les dix premières minutes du match et à prendre trois points d'un coup. Grâce à qui ? Yoann Touzghar, puisque l'ailier troyen s'est rendu coupable de lober Gauthier Gallon d'un incroyable but contre son camp sur un coup franc anodin botté par Romain Armand. Touchés, les Troyens peinent à entrer dans le match et concèdent un penalty. Maladroit, Jonathan Pitroipa manque sa frappe et gâche cette belle offrande. De quoi regretter cette opportunité ? Non, car la principale information de la suite du match sera la première apparition de Jérémy Menez sous le maillot du Paris FC., comme le nombre de victoires du PFC en Ligue 2 cette saison.Il y avait matière à voir un joli duel de buteur entre Abdoulaye Sané et Adrian Grbić au stade Auguste-Bonal. Si le premier s'est tout de suite signalé en inscrivant le premier but du match sur un contre supersonique, le second s'est bien caché durant la première période du fait de la domination doubiste.en seconde période et puis Sané s'offre un triplé plein de sérénité après le but du break signé Gaëtan Weissbeck. Sochaux régale et s'invite provisoirement à la deuxième place du classement. Et si la fin du cauchemar sportif était enfin arrivé pour les Lionceaux ?, comme la forme d'Abdoulaye Sané en ce moment : six buts sur ses trois dernier matchs.