Lorient humilie Saint-Étienne

Le festival interceltique

Lorient (4-4-2) : Dreyer - Mendes, Laporte, Pétrot, Le Goff - Le Fée (Boisgard, 73e), Abergel (Lemoine, 88e), Monconduit, Laurienté (Ouattara, 78e) - Moffi, Koné (Soumano, 88e). Entraîneur : Christophe Pélissier.



Saint-Étienne (3-4-3) : Bernardoni - Mangala (Sako, 70e), Nadé, Moukoudi - Thioub (Silva, 70e), Aouchiche (Neyou, 63e), Gourna-Douath (Youssouf, 70e), Kolodziejczak (Trauco, 62e) - Boudebouz, Nordin, Bouanga. Entraîneur : Pascal Dupraz.

Les Verts en plein cauchemar.Malgré un avantage de deux buts, Saint-Étienne a sombré sur la pelouse de Lorient (6-2), ce vendredi soir, et reste bloqué à sa place de barragiste. Ceux qui s'attendaient à une partie cadenassée entre deux concurrents pour le maintien dans l'élite n'ont pas été servis. Les deux équipes ont livré une partie endiablée et très intense, lancée dès les premières minutes par Denis Bouanga, refroidissant son ancien club de tête à bout portant au second poteau après un centre de Timothée Kolodziejczak. Une leçon d'efficacité stéphanoise, puis un cruel ascenseur émotionnel pour les Merlus, qui ont vu Arnaud Nordin, titulaire surprise suite à la blessure d'Enzo Crivelli à l'échauffement, faire le break d'une frappe puissantequelques secondes après un but refusé à Ibrahima Koné pour un hors-jeu mesuré à l'équerre et au rapporteur. De quoi refroidir le Moustoir, mais pas les hommes de Christophe Pélissier. Armand Laurienté et Enzo Le Fée ont donné du boulot à Paul Bernardoni, remportant aussi un face-à-face avec Terem Moffi.Une soirée sans pour Lorient jusqu'aux dernières minutes d'une première période enflammée (10 tirs cadrés) relançant la partie et redonnant vie au public lorientais. Comme le week-end dernier face à l'OM, les Verts ont décidé de se saborder, le capitaine Kolodziejczak, encore lui, provoquant un penalty en déséquilibrant Houboulang Mendes dans la surface. Une aubaine pour remettre Moffi et les Morbihannais sur de bons rails. Surtout que dans la foulée, le latéral droit a délivré une galette dévorée par Koné au second poteau pour égaliser du bout du pied. Le début du cauchemar pour la bande à Pascal Dupraz, qui a définitivement sombré à l'heure de jeu, encaissant un nouveau pion de Le Fée, parfaitement lancé par Laurienté d'un amour d'extérieur du pied, et se faisant crucifier par Koné, auteur d'un doublé avec une bonne dose de sang-froidPuisqu'il n'était pas question de respirer dans cette rencontre haletante, le festival breton ne s'est pas arrêté, les Stéphanois baissant les bras et se retrouvant à dix après l'expulsion express d'Yvan Neyou, qui a écopé de deux biscottes coup sur coup cinq minutes après son entrée en jeu (67). La punition aurait pu arriver plus rapidement, mais Lorient s'est montré patient pour offrir deux nouveaux pions en fin de match à ses supporters comblés. Comme son copain Koné, Moffi a signé un doublé d'un tir du gauche, avant que Quentin Boisgard ne se charge de déposer la cerise sur le gâteau d'un pétard dans la lucarne. Un réveil spectaculaire pour le FCL, plus mauvaise attaque de Ligue 1 avant le coup d'envoi et qui compte désormais quatre points d'avance sur Saint-Étienne au classement.Ce sont les mots de Bouanga, et sans doute ceux de nombreux supporters stéphanois désespérés.