Lorient freine Montpellier

Montpellier (4-1-4-1) : Omlin - Sambia (Souquet, 82e), Hilton, Congré, Ristić - Ferri (Chotard, 82e) - Laborde (Skuletić, 82e), Mollet, Savanier, Mavididi - Wahi (Mendes, 61e). Entraîneur : Michel Der Zakarian.



Lorient (5-4-1) : Dreyer - Hergault, Gravillon, Laporte, Chalobah, Le Goff - Le Fée, Lemoine (Wadja, 89e), Abergel, Laurienté (Wissa, 67e) - Grbić (Moffi, 67e). Entraîneur : Christophe Pélissier.

Pétard mouillé.Michel Der Zakarian avait un rêve : voir ses hommes en mettre partout, mercredi soir, face à Lorient. Résultat ? C'est presque tout l'inverse qui a eu lieu à la Mosson, où les Merlus ont eu les meilleures occasions, notamment en seconde période, sans pour autant réussir à s'offrir leur deuxième victoire à l'extérieur de la saison (1-1).Précision : Montpellier n'est pas totalement passé à côté de sa rencontre, mais a cruellement manqué de précision, seul Téji Savanier faisant réellement paniquer la défense lorientaise au bout d'un subtil enchaînement en première période (21) au-delà du but inscrit par Mavididi. Pour le reste, on a surtout vu les Héraultais être trop timides ou trop maladroits dans leurs tentatives, à l'image de la tête ratée par Petar Škuletić dans les arrêts de jeu. En face, Lorient a déboulé sans complexe, rapidement ouvert le score grâce à un penalty obtenu par Laporte et transformé par Grbićet envoyé les coups les plus sérieux, Grbić et Wissa forçant notamment Omlin à la parade. À onze minutes de la fin, Terem Moffi a aussi cru offrir les trois points à ses potes, mais le deuxième but lorientais de la soirée a été refusé pour une faute d'Abergel sur Ferri.Metz battu, l'occasion était sous le nez des Montpelliérains. Il faudra repasser.