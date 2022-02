Lorient ferme la boutique à Monaco

Monaco (4-1-4-1) : Nübel - Sidibé (Aguilar, 57e), Disasi, Maripán, Henrique - Tchouaméni - Vanderson (Martins, 57e), Jean Lucas (Matazo, 81e), Volland (Golovin, 57e), Diop (Akliouche, 78e) - Ben Yedder. Entraîneur : Philippe Clement.



Lorient (4-3-3) : Dreyer - Mendes, Pétrot, Laporte, Le Goff - Innocent, Monconduit, Boisgard (Ouattara, 60e) - Soumano (Koné, 60e), Laurienté, Moffi (Le Fée, 60e). Entraîneur : Christophe Pélissier.

AL

La sieste de ce dimanche après-midi avait lieu sur le Rocher.Dans un stade Louis II clairsemé et particulièrement discret, Monaco n'a pas réussi à faire sauter le verrou lorientais (0-0). Les hommes de Philippe Clement posent rapidement le pied sur le cuir, poussant les Merlus dans les cordes, sans réel moyen de ressortir proprement. Vanderson allume la première mèche, mais sa tête piquée file au ras du montant de Dreyer (4). Volland, lui, enchaîne les appels dans la surface adverse tandis que Ben Yedder et Diop s'occupent de régaler l'assistance à coup d'une-deux bien sentis. Trop peu, néanmoins, pour bousculer le bloc défensif des visiteurs très compact et bien décidé à retourner au vestiaire sans encaisser de pion. Objectif atteint sans sourciller.Loin d'être fringants et trop prévisibles, les Monégasques empilent les erreurs techniques. Seul Jean Lucas inquiète gentiment Dreyer sur une reprise de volée à la suite d'un corner, mais le portier lorientais est vigilant sur sa ligne (58). Tchouaméni, au four et au moulin, tente tant bien que mal de réveiller ses coéquipiers en leur distillant quelques caviars... En vain. WBY est le plus proche de percer la défense adverse d'une tête sur coup franc, mais Dreyer a décidé d'être l'homme providentiel des siens (84). La boutique des visiteurs restera fermée jusqu'au coup de sifflet final.Monaco gratte malgré tout la sixième place à l'Olympique lyonnais, tandis que Lorient demeure dix-septième et empoche un précieux point dans sa lutte pour le maintien.