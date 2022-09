Lorient étouffe Ajaccio

Ajaccio (4-4-2) : Leroy - Youssouf, Vidal, Gonzalez, Diallo (Cimignani, 79e) - Spadanuda, Laci (Moussiti, Oko, 70e), Mangani, Nouri (Bayala, 58e) - Botué (Touzghar, 58e), El Idrissy. Entraîneur : Olivier Pantaloni.

Lorient (4-3-3) : Mvogo - Kalulu, Laporte, Talbi, Le Goff - Théo Le Bris (Innocent, 71e), Abergel, Le Fée - Koné (Diarra, 63e), Moffi (Yongwa, 83e), Ouattara (Docuouré, 83e). Entraîneur : Régis Le Bris.

À François-Coty, Lorient a su prendre la mesure de l'AC Ajaccio (0-1), pour grimper à la sixième place et plonger son adversaire toujours plus dans l'incertitude.Sous la beauté du soleil corse, mais sur une pelouse assez peu praticable, les Acéistes ont pris le jeu à leur compte, dès l'entame. Conscients de devoir prendre l'ascendant afin de se sortir de cette torpeur estivale, les hommes d'Olivier Pantaloni sont ainsi partis à l'abordage, œuvre de Kevin Spadanuda, d'un coup de tête au-dessus, sur un centre précis de Riad Nouri (9). En face, les Lorientais ont su réagir par à-coup, d'abord avec Ibrahima Koné, oublié au marquage et butant sur la jambe droite de Benjamin Leroy, d'une frappe en pivot, au terme d'un coup franc rapidement joué par Julien Laporte (17). Ensuite, c'est au tour de Vincent Le Goff, au rebond d'un cafouillage à l'entrée de la surface, de tenter sa chance, d'un tir fouetté de l'extérieur du pied, boxé par Leroy (28). Beaucoup de situations, peu d'occasions.À force d'hésiter et de tergiverser, l'ACA finit cependant (et logiquement) par craquer, dès le retour des vestiaires. Lancé en profondeur par Enzo Le Fée et un excellent mouvement collectif démarré en défense, Dango Ouattara est effectivement parvenu à se réaxer côté droit, piégeant ensuite Leroy, insuffisamment vigilant, d'une frappe glissée au premier poteau. Des Merlus en place, qui auraient pu doubler la mise dix minutes plus tard, sur une construction similaire, non conclue par Gedeon Kalulu au point de penalty (61). L'attaque-défense de fin de partie n'en sera que trop tardive pour les Rouge et Blanc, incapables d'inquiéter Yvon Mvogo (une seule frappe cadrée en 90 minutes).Sans victoire depuis son retour dans l'élite, Ajaccio doit impérativement s'imposer contre Nice, samedi prochain. Lorient pourra, de son côté, confirmer dès mercredi devant Lyon, lors du match en retard comptant pour la 2journée.