Lorient et Reims impitoyables, Ajaccio fait le boulot

Fin de match au stade Marcel Rosseel ! Devant d'une longueur à la pause, les Rouge & Blanc ont fait la différence dans le deuxième acte et se qualifient pour les 16es de finale de @coupedefrance. #FCLPSDR #GoSDR 0-7 | 90’ pic.twitter.com/EuoXCpGWbm — Stade de Reims (@StadeDeReims) January 8, 2023

Les résultats des matchs de 15h30

Pas de gadin pour les écuries de Ligue 1.Trois formations de l’élite étaient sur le pré à 15h30, ce dimanche, à l’occasion des 32de finale de la Coupe de France. Et aucune d’entre elles n’a commis l’impair de trébucher face à un club d’un niveau inférieur. Lorient, pour commencer, a pris un malin plaisir à distribuer des châtaignes à La Châtaigneraie (0-6). Les pensionnaires de R1 ont certes tenu le 0-0 pendant un peu plus de quarante minutes. Mais le penalty transformé par Ibrahima Koné (43) et la superbe frappe en pleine lunette de Yoann Cathline (45+2) ont sonné le glas des espoirs vendéens. Guidés par un Adil Aouchiche buteur (51) et dans l’ensemble très inspiré, les Merlus ont déroulé après la pause. Stéphane Diarra a marqué à son tour (54), Cathline s’est offert un doublé (61) et Adrian Grbić a rappelé qu’il faisait toujours partie de l’effectif lorientais (77).Dans le Nord, Reims a appliqué un tarif encore plus corsé à Loon-Plage (0-7). Il faut dire que les locaux ont été plombés d’entrée par la sortie sur blessure de Maxence Terrier, le frère aîné de Martin Terrier (Florian, l’autre frangin, était aussi titulaire au sein de l'équipe de R1). Patients, les Champenois ont pris les devants juste avant la pause, Arbër Zeneli trouvant la faille d’un joli coup franc (45+3). Le second acte n’a été qu’un long récital, ponctué de réalisations signées Kaj Sierhuis (54, 90), Alexis Flips (69), Martin Adeline (77, 78) et Rafik Guitane (89). Ça a été bien plus serré sur le terrain synthétique de Jura Sud , où l’AC Ajaccio s’en est remis à un doublé du Brésilien Ruben Levine (45+2, 63) pour faire la différence au tableau d’affichage, même si la réduction tardive de l’écart par Mara Wagué (90+1) lui a donné quelques sueurs froides (1-2). Enfin, dans les deux affiches 100% N2 au programme, Belfort a pris le meilleur sur l’Olympique Saint-Quentin (3-1), alors que Chamalières s’est débarrassé de Bourges aux tirs au but (0-0, 6-5 TAB).