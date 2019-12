Lorient et Lens cartonnent, les poursuivants tiennent la cadence

À l'image de Lorient et Lens, qui ont cartonné Orléans (0-4) et Chambly (3-0), mais aussi d'Ajaccio et Troyes, courts vainqueurs à Niort (0-1) et contre Rodez (1-0), les favoris ont tenu leur rang, ce mardi soir. Seul Sochaux, rejoint dans le temps additionnel à Châteauroux (1-1), a patiné, et cède sa cinquième place au Havre, vainqueur du Mans (2-0) malgré un penalty raté par Kadewere. Repartis de Grenoble et Auxerre avec le point du nul, Clermont et Valenciennes restent en embuscade. Comme Guingamp, qui s'est promené sur le terrain du Paris FC (0-3).

Deux buts en première période, deux autres en seconde, et le tour est joué. Entre la lanterne rouge, qui n'avait pas gagné un match à la maison cette saison, et le leader, il n'y avait pas vraiment de match sur le papier. Sur le terrain, il n'y en a pas eu beaucoup plus, les Merlus ne mettant que trois minutes à prendre les devants grâce à Jimmy Cabot, auteur d'un petit numéro dans la surface orléanaise. À l'image de Perrin, privé de l'égalisation par un Nardi impeccable (21), l'USO n'abdique pas. Mais les hommes de Didier Ollé-Nicolle se sabordent quelques minutes avant la mi-temps avec un alignement de District dont profite Hamel, lancé par Abergel, pour ajuster Desmas. Histoire de soigner leur, les Orléanais encaissent deux nouveaux buts coup sur coup en deuxième période, œuvres de Pierre-Yves Hamel, servi par Cabot et désormais à sept caramels en championnat, et Laurienté, buteur sur l'un de ses premiers ballons. Seule éclaircie dans la grisaille orléanaise : la signature d'Édouard Butin, confirmée dans la soirée. Champagne !Sans Haïdara, Radovanović et Cahuzac, suspendus, le Racing manque de mordant en début de partie. La première grosse occase est ainsi à mettre à l'actif de... Mehdi Guezoui, né et formé à Lens, mais aujourd'hui à la pointe de l'attaque camblysienne (15). Préféré à Sotoca aux avant-postes, Simon Banza peine de son côté à se mettre en situation. Jusqu'à cette 41minute, où l'habituellensois fout la tronche sur une volée de Doucouré et catapulte le ballon au fond des filets. Proches du 2-0 sur un coup franc de Pérez repoussé par le poteau, les Sang et Or font finalement le break par l'inévitable Banza, servi sur un plateau par Michelin. Double buteur, Banza se mue ensuite en passeur décisif pour Robail, après un bon relais avec Jules « Baba Neymar » Keita. Bref, la fête était totale à Bollaert-Delelis en ce jour de Sainte-Barbe, patronne des mineurs. Une double occasion de boire un godet, donc, pour les supporters lensois.Olivier Pantaloni n'a peut-être plus de cheveux, mais il a du pif. Le coach corse effectue un seul changement par rapport à l'équipe victorieuse à Chambly vendredi, en titularisant Alexis Flips ? Le joueur prêté par le LOSC fête ça en offrant d'emblée l'ouverture du score à Jérémy Choplin, buteur d'une tête plongeante pas très académique sur corner. Sans Sissoko, suspendu, et malgré les cinq changements opérés par Pascal Plancque, les Chamois ne sont guère plus menaçants qu'à Clermont vendredi, et peuvent s'estimer heureux de rentrer aux vestiaires avec un seul but de retard. Un but qui suffit au bonheur des Ajacciens, qui alignent un onzième match sans défaite. Solide.Plombée par la grave blessure au genou d'Alexis Peyrelade, sorti sous assistance respiratoire, l'ambiance remonte d'un coup au Stade de l'Aube sur ce bon travail de Barthelmé, qui aboutit à un excellent centre de la droite de Raveloson et au premier but cette saison de Pape Meïssa Ba, auteur d'une tête astucieuse au second poteau. L'occasion pour les Troyens de brandir le maillot de Rui Pires, leur camarade portugais qui s'est fait les croisés le week-end dernier. Et de donner quelques idées en vue de la prochaine rencontre aux Ruthénois, qui risquent de devoir se passer de leur latéral droit un bon moment. Pas de quoi libérer totalement l'ESTAC, qui joue avec la boule au ventre en seconde période et s'expose à une égalisation ruthénoise. Mais les Troyens tiennent bon jusqu'au bout et conforte leur quatrième place, à un point du podium. Il faudra bel et bien compter sur eux dans la course à la montée. Comme d'hab'.Jean-Pascal Fontaine blessé, c'est tout le peuple havrais qui se met à douter. Sauf Paul Le Guen, qui pose un 4-4-2 et sort de sa manche Alan Dzabana, titulaire pour la première fois de la saison. Bien vu, Paulo : sur une intelligente remise en retrait de Kadewere, qui sait aussi faire des passes dé,envoie un tir délicieux du gauche dans la lucarne de Patron. Autre chose, clairement, que ce penalty moisi de Kadewere, facilement repoussé par le portier manceau, à nouveau décisif face au Zimbabwéen sur le corner suivant (45). À défaut de planter, Kadewere s'offre un deuxième, en servant parfaitement un Thiaré tout juste entré en jeu pour le 2-0. Voilà donc le HAC cinquième et dernier barragiste.Moins trois degrés au coup d'envoi, un coup de canon d'Ourega pour briser la glace dans les premières minutes, et puis plus grand-chose. Jusqu'à ce missile longue distance de Kaabouni, qui transperce Fabri des 35 mètres peu avant la mi-temps. Auteur du plus beau but de la soirée, l'ex-Bordelais croit redonner goût au succès aux Sochaliens, battus lors de leurs deux derniers matchs. Mais Léo Leroy, fils de, surgit sur un corner pour placer une reprise puissante qui permet à la Berrichonne de compter trois unités d'avance sur la zone rouge. Et fait perdre aux Lionceaux, doublés par Le Havre, leur cinquième place, synonyme de play-off en fin de saison. Bref, un début de semaine à oublier pour Omar Daf, au lendemain de la quatrième place de son compatriote Sadio Mané au classement du Ballon d'or.Il fait froid, très froid à Grenoble. Mais pas assez pour refroidir les deux équipes, qui se procurent chacune une grosse occase dans un début de partie maîtrisé par les Clermontois. Pour sa centième en Ligue 2, Iglesias croit d'ailleurs concrétiser la domination auvergnate, mais voit sa réalisation refusée pour un hors-jeu très, très limite (36). Dur pour le Clermont Foot et Trichard, désormais tricard après son CSC sur un centre tendu de la gauche. Pas simple, en même temps, de défendre sous la pression de Raspentino... Celui qui sera comme d'habitude accueilli en héros à son retour à Clermont-Ferrand, c'est Adrian Grbić, auteur d'une merveille de coup franc pour égaliser. Ça fait donc dix buts pour l'Autrichien, et un quatrième match sans défaite pour les Clermontois, toujours en embuscade.Pas de passe de trois pour VA. Vainqueurs de leurs deux derniers matchs, dont le derby face à Lens, les hommes d'Olivier Guégan dominent pourtant les débats en première période, et font passer quelques frissons dans les travées de l'Abbé-Deschamps, à l'image de ce superbe coup de Hein sorti par Michel. Mais dominer n'est pas gagner. VA en fait l'amère expérience quelques minutes avant la pause, quand Cuffaut se troue sur un coup franc auxerrois exploité par Ngando, trouvé en retrait par Le Bihan. Histoire de ne pas se faire victimiser dans le bus du retour, le latéral valenciennois se rattrape superbement en deuxième période, en plaçant un lob subtil qui permet aux Nordistes de ramener un point de Bourgogne. Et d'ainsi garder un œil sur la cinquième place, synonyme de play-off. Après tout, Le Havre n'est qu'à quatre points.Non seulement il a le blase le plus swag de Ligue 2, mais Frantzdy Pierrot a aussi un sens du but aiguisé. L'international haïtien en est désormais à six pions en Ligue 2 cette saison après son doublé à Charléty. À noter, sur le premier de ses deux buts, le joli travail côté droit de M'Changama, qui a enrhumé son vis-à-vis, dont on taira le nom. Par respect pour sa famille. Et pour l'ambiance dans le vestiaire du Paris FC, où l'ambiance doit déjà être pourlingue après ce dixième revers en dix-sept journées.