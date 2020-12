Lorient croque Nîmes

11

Lorient (4-3-3) : Nardi - Delaplace (Hergault, 77e), Gravillon, Morel, Le Goff - Chalobah (Le Fée, 77e), Lemoine (Monconduit, 77e), Abergel - Laurienté, Hamel (Moffi, 83e), Boisgard (Wissa, 60e). Entraîneur : Christophe Pélissier.



Nîmes (3-4-3) : Reynet - Guessoum, Landre, Miguel - Ripart, Fomba, Ahlinvi (Sarr, 76e), Eliasson (Aribi, 84e) - Ferhat, Koné (Roux, 66e), Benrahou (Duljević, 46e). Entraîneur : Jérôme Arpinon.

Surprise : Lorient sait marquer des buts.En queue de classement avant la rencontre, les Merlus ont mis fin à une disette de six matchs d’affilée sans faire trembler les filets adverses en transperçant Nîmes trois fois (3-0) dans cette partie entre mal classés. Il faut attendre quelques secondes pour voir le FCL exulter une première fois : Laurienté se lance dans une percée en contre puis sert dans la surface Boisgard, dans l’enchaînement contrôle-tir trompe Reynet. Lorient démarre idéalement sa 500dans l’élite, à l’image d’un Laurienté explosif qui s’occupe de mettre du rythme en première période. Et qui inspire ses potes, Abergel étant fauché dans la surface par Fomba avant qu'Hamel ne se charge de transformer tranquillement le penalty. Ce n'est en tout cas pas l'innovant 3-4-3 nîmois qui permet aux Crocodiles de retrouver un peu de mordant.Après le soulagement, Lorient recule. Mais Nîmes est trop brouillon pour titiller la défense bretonne (zéro tir cadré, à la pause). Le ballon est dans les pieds des visiteurs, les occasions sont pour les locaux : Hamel manque le doublé de la tête (49), Reynet limite la casse face à Laurienté (61) et Delaplace (61). Pas de jaloux, Nardi a également le droit de briller en signant un joli arrêt réflexe devant Fomba (63) alors que les ouailles de Pélissier peinent à sortir de leur camp. Il faut un missile de Wissa sur la barre pour réveiller une équipe de Lorient qui préfère miser sur les contres pour assommer son adversaire. Sauf que Nîmes a de la ressource, et croit même se relancer en fin de match après une réalisation du revenant Nolan Roux avant que la VAR ne signale une mimine de l'attaquant gardois (85). Dans une fin de match folle, Laurienté voit également son but refusé pour une position d'hors-jeu de Wissa, qui prend les choses en main quelques secondes plus tard en reprenant un centre de Le Fée pour parachever le succès lorientaisLes Merlus sortent de la zone rouge et laissent la place de barragiste à Nîmes, qui s'enfonce dans le doute après une septième défaite sur les huit dernières rencontres de championnat.