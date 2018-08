Lorient croque Châteauroux

99

Châteauroux (4-4-2) : Contreras - Operi, M’Bone, Condé, Fofana (Sarr, 69e) - Barthelme, Bourillon, Vanbaleghen (Livolant, 69e), Boukari - Mandanne (Sangante, 25e), Goba Entraîneur : Jean-Luc Vasseur

FC Lorient (4-1-4-1) : Petkovic - Mendes, Sainati, Sadd, Le Goff - Wadja, Wissa (Rose, 86e), Delaplace (Etuin, 78e), Lemoire, Claude-Maurice, Hamel (Courtet, 75e) Entraîneur : Mickaël Landreau

Les Merlus peuvent avoir le sourire.Dans une rencontre engagée et parfois tendue, les hommes de Mickaël Landreau ont finalement décroché leur premier succès de la saison sur la pelouse de Châteauroux (2-1). En début de rencontre, quelques escapades lorientaises surgissent dans un premier temps aux abords de la surface castelroussine sans jamais inquiéter le gardien Contreras (18, 40). De son côté, Châteauroux, pourtant à domicile, brille par son manque de justesse technique et peine à se montrer dangereux.Absolument tout l'inverse de la seconde période. Sous la pression mise par l'attaquant lorientais Hamel, M'Bone craque d'entrée et punit sa propre équipe après un gros cafouillage (1-0, 51). Quatre minutes plus tard, nouvelle boulette cette fois côté Merlus : Petkovic se manque, et c'est l'ancien Lorientais Bourillon qui profite du mauvais dégagement pour égaliser en faveur de Châteauroux (1-1, 55). La réponse express des Lorientais ne se fait finalement pas attendre grâce à une balade de Claude-Maurice qui porte ses fruits (2-1, 63). Rideau. Lorient tient bon, et lance sa saison en revenant à seulement deux points du wagon de tête.