Lorient creuse l'écart en haut, Châteauroux respire en bas

Leader du championnat, Lorient s'impose sur la pelouse de Chambly (0-1). Une victoire plus importante que prévue, puisque Le Havre, défait à domicile contre Châteauroux (0-1), et Troyes, vaincu sur ses terres contre Orléans (1-2), n'ont pas assuré face à un adversaire supposé moins fort. De son côté, Grenoble enfonce Caen dans la crise (1-0) et Hugo Cuypers commence à se faire un nom du côté d'Ajaccio.

Par Antoine Donnarieix

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le FC Lorient avait beau démarrer cette journée dans la peau du leader, la grande star de cette rencontre était du côté camblysien : Marvin Martin, titulaire au milieu de terrain avec le numéro 15 dans le dos. Premier protagoniste du match avec une frappe bien capté par Paul Nardi, l'international tricolore aux 15 sélections voit les Merlus dominer dans la possession du ballon. Cloîtré dans sa moitié de terrain, Chambly finit par craquer sur une tête de Yoane Wissa sur un centre de Vincent Le Goff venu de la gauche. Au bord de lâcher prise à la suite d'une énorme occasion de Jimmy Cabot, Chambly subit sa troisième défaite consécutive. De son côté, Lorient conserve son trône avec aisance : six points d'avance sur Le Havre, son dauphin., comme le nombre de buts inscrits par Wissa depuis le début de saison en Ligue 2.Le Havre était la seule équipe du championnat invaincue en huit journées. De son côté, la Berrichonne de Châteauroux était l'une des trois équipes à ne toujours pas avoir gagné en huit journées. Alors, le HAC s'est-il imposé au Stade Océane ? Eh bien non, pas du tout. Après un but de la Berri logiquement refusé pour une faute dans la surface havraise, la première période laisse les deux équipes sur un score nul et vierge. Dominateurs mais peu à l'aise au moment de conclure à l'image d'un Tino Kadewere qui bute sur la défense adverse, Le Havre perd le fil du match et laisse des espaces dans sa défense. Dans le temps additionnel, Alexis Gonçalves braque Le Havre et donne un énorme bol d'air à Châteauroux. Tout est possible dans le football, surtout en Ligue 2., comme le nombre d'expulsions dans la rencontre. L'une pour Umut Meraş et l'autre pour Jérémy Cordoval, tous les deux exclus sur la même action. Bravo messieurs.Pour Auxerre, l'heure était la reconquête après sa défaite contre Troyes lors du derby la semaine passée. Une première frappe enroulée de Hamza Sakhi oblige Saturnin Allagbé à une première claquette, preuve du réveil auxerrois. Malgré cela, Ibrahim Sissoko profite d'un contre éclair niortais pour inscrire son cinquième but de la saison d'un joli ballon piqué par dessus Mathieu Michel. Visiblement, Auxerre ne tire pas les enseignements de ses erreurs puisque les Icaunais encaissent un deuxième but toujours en contre, conclu par l'ancien de la maison AJA Brahim Konaté. Dos au mur, les hommes de Jean-Marc Furlan vont pourtant refaire surface grâce à des buts de Dejan Sorgić et Quentin Bernard, un... ancien de la maison niortaise. Les Chamois peuvent l'avoir mauvaise..., comme le numéro porté par le premier buteur de la rencontre.Au stade des Alpes, le Grenoble Foot 38 avait à cœur de s'imposer sur ses terres pour fêter les 25 ans de la création des Red Kaos, groupe ultra majeur du club isérois. Dès lors, les joueurs mettent les bouchées doubles et Moussa Djitté, bien servi par Terell Ondaan, ouvre le score d'une frappe déviée. Dominateurs, les Grenoblois bénéficient de l'activité de leur trident offensif Tinhan-Ondaan-Djitté qui met à mal la défense normande gardée par Rémy Riou. Avec cette nouvelle défaite, le Stade Malherbe de Caen voit rouge, à seulement trois points de la place de relégable occupée par Le Mans, qui compte un match en moins., comme le numéro porté par Jonathan Tinhan, Grenoblois dans l'âme ovationné par tout le stade à sa sortie.Auteur d'une magnifique prestation au Mans la semaine dernière, Matteo Tramoni profite de son excellente forme pour apparaître dans le onze de départ ajaccien. Mais dans les faits, l'international tricolore U19 voit Valenciennes prendre les devants par l'intermédiaire de Malek Chergui dont la frappe enroulée du gauche termine sur le poteau de Benjamin Leroy. Un avertissement que l'ACA prend au pied de la lettre puisque les locaux trouvent les filets nordistes par le biais de leur avant-centre belge Hugo Cuypers, double buteur d'une madjer et d'une tête sur corner. Incapable de revenir dans la partie, Valenciennes cale en Corse et c'est tout à fait logique étant donné la physionomie du match., si le match est visionné par un supporter du Standard de Liège, club formateur de Cuypers, auteur des quatre derniers buts de l'AC Ajaccio.C'est important d'avoir un bon gardien. Troyes est au courant et peut remercier Gauthier Gallon, auteur d'une magnifique envolée sur un coup franc de l'US Orléans en début de match. C'est aussi important de marquer son tout premier but en Ligue 2 et Yoann Salmier s’exécute d'un coup de tête ravageur sur un corner de Maxime Barthelmé. Maître des débats, l'ESTAC va pourtant concéder l'égalisation sur une superbe tentative lointaine du capitaine orléanais Gauthier Pinaud. Dos à dos à la fin de la première période, Orléans se démarque grâce à Aurélien Scheidler, buteur sur un contre. Troyes va chercher à égaliser mais sa domination en fin de rencontre sera stérile, malgré une occasion en or manquée par son capitaine Jimmy Giraudon. Orléans empoche sa première victoire de la saison en Ligue 2, et Troyes s'en mord les doigts., comme le nombre de points que Troyes pensait prendre ce soir. Raté.En visite à Toulouse, Sochaux peut affronter Rodez avec un statut de deuxième meilleure défense de Ligue 2 avec 5 buts concédés et seulement 59 tirs concédés à l'adversaire depuis le début du championnat. Plus assurés, les Lionceaux trouvent l'ouverture par le biais de leur buteur Abdoulaye Sané, opportuniste pour inscrire son cinquième but de la saison en championnat. En deuxième période, Jérémy Livolant adresse un corner à destination de Sofiane Daham, qui double la mise. Dans un Stadium presque vide, le parcage sochalien jubile. Avec ce début de saison des Doubistes, il y a de quoi., car 5, c'est la place qu'occupe par Sochaux au classement à la fin de la soirée.Les Clermontois n'y arrivent pas à domicile : une victoire, une défaite et désormais trois nuls. Ce tiède bilan s'est confirmé dès le début de la partie, puisque Saliou Ciss permet à Nancy d'ouvrir le score d'une puissante frappe croisée du gauche. Mais les Auvergnats ont la dent dure et Jason Berthomier égalise d'un magnifique tir enroulé du gauche barre rentrante, puis Grbić profite d'un ballon à l'entrée de la surface pour planter son septième but de la saison en championnat. Touchés, les Nancéiens ne lâchent rien et parviennent à égaliser grâce à Makhtar Gueye avant de rentrer aux vestiaires au terme d'un premier acte spectaculaire. La deuxième période le sera beaucoup moins, avec aucun but inscrit. Dommage., parce que toute cette folie furieuse semble s'être évaporée après la pause.