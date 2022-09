Lorient coule l'OL

FC Lorient (4-2-3-1) : Mvogo - Kalulu, Laporte, Talbi, Le Goeff - Innoncent, Abergel - Diarra (Le Bris, 66e), Le Fée, Ouattara - Moffi (Koné, 90e+3). Entraîneur : Régis Le Bris.



Olympique lyonnais (4-3-3) : Lopes - Gusto, Mendes (Da Silva, 46e), Lukeba, Tagliafico - Lepenant (Tolisso, 46e), Faivre (Dembélé, 46e), Caqueret - Tetê (Cherki, 75e), Lacazette, Toko Ekambi (Barcola, 75e). Entraîneur : Peter Bosz.

Le Merlu bouffe le Lyon.S'ils finissaient toujours par s'en sortir malgré un niveau moyen depuis le début de la saison, les Lyonnais ont cette fois été punis de leurs lacunes par de séduisants Lorientais ce mercredi à l'occasion de la deuxième journée de Ligue 1. La rencontre démarre à toute allure, alors que Ouattara fait danser la défense lyonnaise. Le numéro s’arrête net lorsque Thiago Mendes sèche le Burkinabé à l’entrée de la surface. Laurienté a beau être parti, Le Fée reprend joliment le flambeau en envoyant le ballon dans les filets de Lopes, immobile. Lyon patauge, mais exploite la première erreur des Lorientais qui balancent une relance hasardeuse dans l’axe. Tetê peut percuter, fixer puis décaler Lacazette, seul à gauche. Le Lyonnais conclut d’une frappe croisée pour égaliserL’OL pense avoir fait le plus dur, mais Moffi profite d’un cadeau de Mendes, très vulnérable dans le premier acte, pour piquer son ballon au-dessus de Lopes et redonner l’avantage aux Merlus. Lyon revient des vestiaires avec d’autres intentions, alors que Peter Bosz a opéré trois changements. Tolisso adresse un ballon par-dessus la défense à destination de Lacazette qui manque son geste, et l’occasion de recoller rapidement (47). Et ça aurait été bienvenu, puisque sur un contre, Kalulu adresse un superbe ballon à Ouattara qui bat Lopes pour donner deux buts d’avance aux Lorientais. Les Gones peuvent monopoliser le ballon autant qu'ils veulent, ils ne réduiront jamais l'écart, notamment à cause de Mvogo qui a empêché Tagliafico et ses partenaires d'espérer en repoussant une tête de l'Argentin (83).Faire la saison avec trois défenseurs centraux de métier, c'est léger, non ?