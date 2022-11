Lorient concède le nul sur la fin à Strasbourg

Strasbourg (4-3-1-2) : Sels - Pierre-Gabriel (Fila, 72e), Djiku, Nyamsi, Le Marchand (Delaine, 46e) - Bellegarde, Aholou (Diallo, 64e), Liénard (Prcić, 83e) - Thomasson (Mothiba, 72e) - Ajorque, Gameiro. Entraîneur : Stéphan.



Lorient (4-2-3-1) : Mannone - Kalulu, Laporte, Talbi, Le Goff - Innocent, Le Fée - Ouattara, Ponceau (Matsima, 75e), Le Bris - Moffi. Entraîneur : Le Bris.

FC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Opposé à Lorient à domicile pour le compte de la quinzième journée de Ligue 1, Strasbourg n'a pas retrouvé le goût de la victoire et reste avant-dernier au classement avec deux points de retard sur le Stade brestois (seizième, premier non-relégable). Mais au moins, le RCSA n'a pas perdu malgré des circonstances défavorables et a trouvé les ressources pour égaliser à l'approche du temps additionnel : menés depuis la cinquième minute de jeu et une réalisation de Moffi concédée sur corner, les Alsaciens sont revenus au courage grâce à un centre de Bellegarde repris par Diallo. Un moindre mal quand on a frappé une vingtaine de fois au but, même si le RCSA passera la trêve avec un seul succès au compteur et des doutes plein la tête.De leur côté, les Merlus ont cru reprendre leur marche en avant après quatre matchs sans gagner (dont deux revers consécutifs, série en cours jusqu'à ce dimanche). Surtout que les Bretons auraient pu achever la première mi-temps avec deux buts d'avance, au moins : Ponceau a réclamé un penalty suite à une intervention floue de Djiku, Pierre-Gabriel a sauvé les siens devant le milieu offensif et Moffi a loupé le doublé alors qu'il se trouvait seul face à Sels. Las, Mannone a dû s'avouer vaincu sur la fin après avoir pourtant sorti deux arrêts décisifs sur des tentatives de Bellegarde. En attendant la rencontre de l'Olympique de Marseille, les visiteurs basculent cependant en quatrième position.Désormais, la bande de Le Bris a un peu plus d'un mois pour penser aux places qualificatives pour l'Europe !