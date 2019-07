Lorient cartonne le Paris FC

Nardi - Hergault, Laporte, Saunier, Le Goff - Cabot (Mara, 82e), Lemoine, Le Fée, Claude-Maurice (Lecoeuche, 76e) - Bozok (Wissa, 69e), Hamel. Entraîneur : Christophe Pélissier.

Demarconnay - Garcia-Seyfried, Yohou, Kanté, Bamba - Mandouki, Martin - Armand (Tré, 68e), Pitroipa (Maletić, 78e), Lopez - Abdeldjelil (Wamangituka, 64e). Entraîneur : Mécha Baždarević.

Lorient express.Les paroles : dans un entretien publié lundi matin dans, Christophe Pélissier affirmait ne pas venir à Lorient «» , mais pour frapper fort et bien. Les actes : opposés au Paris FC, meilleure défense de Ligue 2 la saison dernière et qui n'avait encaissé qu'une seule fois (à Orléans, à la fin du mois d'août 2018,) plus de deux buts lors d'un match au cours du dernier exercice, les Merlus ont déboulé dans leur saison par un feu d'artifice au Moustoir et ont logiquement fait exploser les Franciliens (3-0).La manière, maintenant, car c'est ce qui marquera les esprits au bout de la soirée de clôture de cette première journée de Ligue 2 . Avec un 4-4-2 déjà parfaitement assaisonné, tenu par la solide paire Lemoine-Le Fée et un carré offensif (Cabot, Bozok, Hamel, Claude-Maurice) brillant, Lorient a tout simplement étouffé un Paris FC faiblard, rapidement dépassé entre les lignes et au score grâce à un premier but précoce signé Jimmy Cabot. Partant, les Merlus ont ensuite bossé les automatismes, enchaîné les occasions -une frappe lointaine de Lemoine, un face à face raté par Hamel- et ont profité en seconde période d'une erreur de Demarconnay pour doubler la mise par Saunier. Histoire de reprendre un bout coup sur le casque, Mécha Baždarević a vu Yohou prendre un rouge après avoir balancé au sol un Bozok malin et Wissa planter un troisième couteau dans l'abdomen de son clan.Voilà Lorient déjà aux manettes de la Ligue 2, à une semaine d'un débat qui s'annonce animé avec Caen. Déjà délicieux.