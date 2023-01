Lorient-Bournemouth : strange connection

Alors que le FC Lorient passe minoritairement sous pavillon américain, focus sur les liens qui unissent désormais le club morbihannais et son grand frère Bournemouth. Ces mêmes liens qui pourraient siphonner à court terme les Merlus d'éléments aussi précieux qu'Outtara, Le Fée ou Moffi.

Foley douce

« Foley ne s’est jamais caché et ambitionne de qualifier les Cherries pour l’Europe dans les cinq prochaines années. Lorient est donc devenu un tremplin. »

Cherries, je vais rétrécir les Merlus

[LETTRE OUVERTE - 18 JANVIER 2023] pic.twitter.com/SR5qLfuNG7 — Merlus Ultras 1995 - Kop Sud FC Lorient 1926 (@KopSudFCL1926) January 18, 2023

Vision à long terme ?

En un peu plus d’un an, le paysage footballistique français s’est mondialisé à grands coups de chéquiers étrangers. Le Paris FC à Bahreïn, l’ESTAC aux Émirats arabes unis, les Girondins de Bordeaux au Luxembourg ou, plus récemment, l’Olympique lyonnais aux États-Unis. Les investisseurs américains ont justement enchaîné avec une autre prise hexagonale, s’offrant une part du FC Lorient, par l’intermédiaire de William « Bill » Foley, propriétaire depuis mi-décembre de l’AFC Bournemouth. Les Merlus intègrent ainsi un consortium économico-sportif inédit dans leur histoire, et s’ajoutent à la liste de ces clubs qui ont opté pour une fonction « satellite » auprès de l’ogre Premier League.Il n’aura d’ailleurs fallu qu’un mois à William Foley pour s’installer durablement dans le soccer. Ce dernier, magnat pluriel en immobilier, assurances ou services financiers, a en effet lancé sa compagnie sportive nommée Black Knight Sports & Entertainment au milieu des années 2010. D’abord propriétaire de l’équipe des Vegas Golden Knights en NHL, puis des Vegas Knight Hawks en Indoor football (football américain disputé en salle), BKSE s’est donc lancé sur le marché européen, pour devenir BKFE (Black Knight Football & Entertainment). Le 13 décembre dernier, Bournemouth officialisait ainsi son rachat complet par l’investisseur, en succession du Russe, Maxim Demin, affecté par la guerre en Ukraine après onze ans de gestion (en dépit de sa nationalité britannique)., lance Tom Crocker, spécialiste du club pour leUne méthode de séduction made in USA en résumé.C’est ainsi qu'un mois plus tard, le 13 janvier 2023, le FC Lorient devenait le premier club filial du groupe Foley., pouvait-on lire dans le communiqué publié par le FCL.L’arrivée d’une ère nouvelle dans le Morbihan, qui confirme surtout l’appétit grandissant et interrogatif des Américains pour le marché du football européen., explique Vincent Chaudel, économiste du sport.Pour Lorient, l’aubaine devenait alors également trop belle.Suffisant pour d’expliquer l’attrait de ces nouveaux investisseurs pour des écuries « modestes » de Ligue 1 ? Vincent Chaudel précise.Un package gagnant-gagnant, offrant à Lorient un moyen de se refaire une santé, au détriment, cependant, d’une réelle ambition sportive. En témoignent les transferts annoncés de Dango Ouattara, Enzo Le Fée ou Terem Moffi vers les, pour des sommes conséquentes, avoisinant les 30 millions d’euros. De quoi faire enrager le collectif de supporters Merlus Ultras 1995 dans une lettre ouverte , arguant que le FCL n'est pas, refusant que leur club devienneet ajoutant que. Pour Crocker, l'issue est néanmoins inévitable.Car si ce système en multipropriété, ou MCO (Multiple Club Owners) est souvent peu apprécié des observateurs, il semble aujourd’hui inévitable. Dans un modèle économique vorace, creusant largement les écarts entre gros et petits clubs. Pour Lorient, la formation puis le transfert de ses meilleurs joueurs à Bournemouth deviendraient donc un processus automatique., conclut Vincent Chaudel.Pour le FCL et son entraîneur Régis Le Bris, fort d’un excellent début de campagne en championnat, ce chahut hivernal sonne donc comme un bouleversement collectif d’envergure.La quête d’une place dans le top 5 de Ligue 1, bien lancée depuis le mois d’août, se trouve en effet secouée avec ces départs annoncés. À moins d’un plan B déjà dans les tuyaux, tel que le suggère Tom Crocker.En attendant, chacun des deux clubs devra assurer sportivement jusqu’à l’été. Avant de rêver plus grand ?