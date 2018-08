Lorient balaye Valenciennes, Nancy s'enfonce à Auxerre

Avec un troisième succès de rang face à Valenciennes (3-1) à Bordeaux, les Merlus de Mickaël Landreau s'emparent provisoirement de la tête du classement. En bas, Nancy continue sa série noire après une nouvelle défaite à Auxerre (1-0), alors que le Red Star et Orléans ont respectivement décroché leur premier point à Châteauroux et Niort sur le même score (1-1).

1

Le vrai héros

Le vrai zéro

La stat : 4

L'image de la soirée

Ambiance plus qu'étrange au Matmut Atlantique à quelques minutes du coup d'envoi de FC Lorient-Valenciennes... ça sonne bien vide #FCLVAFC #huisclos pic.twitter.com/bEThgvaHzr — Chloé Lebouchard (@ChloeLbrd) 17 août 2018

Oh, le vilain geste !

Sujet, verbe, compliment

Si cette soirée était une pizza : La Pêcheur (avec un supplément champignons)

Les résultats de la 3e journée de Ligue 2

Sur le terrain depuis moins de soixante secondes, pas un seul ballon touché et pourtant déjà décisif. C’est le temps qu’il a fallu à Julien Lopez pour obtenir le penalty qui a offert trois points précieux au Paris FC face à Béziers (1-0). Une course dans le dos de Redah Atassi pour finalement passer devant lui au dernier moment, et donc pousser le numéro 10 biterrois à l’erreur ultime. Le frère aîné de Maxime Lopez n’a toujours pas inscrit le moindre pion depuis le début de saison, mais qu’importe, puisque le PFC est toujours invaincu et reste au contact des équipes de tête.Décidément, Baptiste Aloé vit un début de saison bien compliqué. Il y a trois semaines, déjà, le défenseur central formé à l’OM avait inscrit un but contre son camp, sans conséquence majeure pour VA. Ce soir, au bout de trois minutes face à Lorient, Aloé a de nouveau fauté en bloquant Yoane Wissa qui partait seul au but. Une exclusion plus qu’évitable, et surtout très préjudiciable puisque VA qui repart de Bordeaux avec un score lourd (3-1).Pour la quatrième rencontre consécutive, l’AS Nancy-Lorraine n’a pas ramené de points et n’a toujours pas inscrit le moindre but. Un début de championnat catastrophique pour la nouvelle lanterne rouge, qui égale le record de... Nancy, lors de la saison 2003-2004. Il est visiblement encore temps de se frotter contre cette ASNL accueillante à souhait.Il y a deux jours, la LFP avait jugée la pelouse du Moustoir « impraticable » avant Lorient-Valenciennes, la faute au Festival interceltique de Lorient qui s’est terminé quelques jours plus tôt. Conséquences : c’est donc à plus de 500km de ses terres, au Matmut Atlantique de Bordeaux à huis clos, que Lorient a disposé de Valenciennes (3-1). Pas la plus fun des images qu’on ait eu à voir dans notre vie.Qu’on se le dise : Sidy Sarr n’est probablement pas une mauvaise personne dans la vie de tous les jours. Mais face au Red Star (1-1) ce vendredi soir à Gaston-Petit, le milieu sénégalais a perdu le contrôle de son bolide à la 63minute de jeu. Un tacle les deux pieds décollés sur un joueur adverse, c’est évidemment rouge.Un message adressé par le nouvel attaquant de l'AJA à son pote Manuel Pérez, joueur de Clermont qui était sur le plateau de beIN Sports. Grosse bise en vue le 14 septembre prochain pour les retrouvailles entre les deux hommes.Pour savourer cette quatrième journée de Ligue 2, il fallait évidemment déguster une pizza à base de poissons. Avec les victoires de Lorient, qui prend provisoirement seul la tête de la Ligue 2 ce vendredi soir, et du Gazélec, les villes portuaires étaient à l'honneur. Ajoutez à cela quelques champignons cueillis avec soin à Paris pour célébrer la victoire du PFC et le premier point arraché dans les dernières secondes du Red Star, et vous voilà prêt à vous empiffrer comme un glouton.