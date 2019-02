Lorient a la pêche, le Red Star dans la dèche

Seul club à prendre la victoire parmi les équipes de première partie de tableau en jeu ce soir, Lorient confirme son statut de meilleure équipe de Ligue 2 en 2019. En bas, Valenciennes prend un grand bol d'air frais, tandis que Nancy, vainqueur sur la pelouse du Havre, laisse sa lanterne rouge au Red Star.

1

Le vrai héros : Benjamin Nivet

Le vrai zéro : Didier Gomis

Le chiffre : 1

L’image de la soirée

Immense fête sur le terrain, gâchée en tribunes par EZ... Du coup ambiance sur le parvis ! #VAFCGF38 pic.twitter.com/ydCmn0Yp0x — Nungesphère (@Nungesphere) 15 février 2019

Oh, le joli geste !

[⚽️ VIDÉO BUT] ?? #FCLRED ?? Fabien Lemoine a peut-être inscrit le but de ce début d'année !? Une reprise de volée fulgurante aux 30 mètres !? Quel chef-d'œuvre !https://t.co/qLO73P4iaz — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 15 février 2019

Sujet, verbe, compliment

Si cette soirée était une pizza : tomate

Les résultats de la 25e journée de Ligue 2 :

On aurait pu citer Kévin Cabral, 19 ans, numéro 32 dans le dos et un doublé qui retourne le score pour Valenciennes face à Grenoble . Mais l'honneur va aux anciens. Benjamin Nivet , donc. 65minute, Nivet et ses 42 ans entrent en jeu. 66, Touzghar, lancé par Nivet sur son premier ballon, est fauché dans la surface. 67, Nivet tire le penalty, tape le poteau, le ballon rebondit sur le dos de Saturnin Allagbé, but. Qu'on se le dise, Nivet n'a pas le temps.Son équipe est en train de tenir la victoire face à un prétendant au trône. Il a évité un rouge direct pour une grosse semelle en retard, qui ne lui a valu qu'un jaune. Mais Didier Gomis remet ça, prend son second carton et rentre au vestiaire. Logiquement, quatre minutes plus tard, le Brestois meilleur buteur de Ligue 2 passe par là. Et c'est deux jolis points qui passent sous le nez d'Ajaccio. Bravo Didier.Appelez-le. Arrivé cet hiver à Nancy en prêt depuis Nantes Santy Ngom permet à l' ASNL de réaliser une vraie performance : marquer sur corner ! Oui, 25 matchs plus tard. Il était temps. Pour une fois qu'un corner à la rémoise sert à quelque chose.Le VAFC parvient à marquer trois buts, pour une deuxième victoire de rang ? C'est bien, mais les supporters valenciennois feront vraiment la fête le jour où Eddy Zdziech passera la main. C'est beau, l'amour.Un ballon qui traîne aux trente mètres ? Fabien Lemoine ne le laisse pas toucher le sol, et allume Douchez.pour le capitaine lorientais !» : Yohan Mollo est de retour, du côté de Sochaux . Et franchement, qui s'en plaindra ? Rendez-vous samedi, 13h contre Lens , pour retrouver l'artiste.Oui, que la base, sans la garniture. Parce qu'avec quatre cartons rouges dont trois directs, on a vu du sang sur les pelouses de Domino's. Allez, avec vingt anchois pour la route. Comme le nombre de buts en huit matchs.